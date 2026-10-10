Ousmane Camara, un delantero en el radar del Celta

Llevamos un mes y medio de competición, pero la dirección deportiva del Celta no descansa. El club vigila el progreso de varios futbolistas interesantes durante la temporada para poder afrontar los futuros mercados de fichajes. Uno de esos futbolistas es el delantero del Club Deportivo Castellón, Ousmane Camara.

Como ha podido saber Treintayseis, la dirección deportiva del Celta tiene en alta estima el perfil del futbolista guineano y estarán al tanto de su progresión durante los próximos meses. Camara es la referencia ofensiva de un Castellón que marcha segundo en LaLiga Hypermotion, además de ser el único equipo invicto en la categoría de plata del fútbol español.

Su temporada, interrumpida ahora por unas molestias, está siendo excelente hasta el momento. El ariete guineano marcha segundo en la tabla de goleadores con cuatro dianas. También ha sumado una asistencia. Por otro lado, fue titular en el duelo ante el Celta Fortuna que los castellonenses se llevaron por 1-2. Un duelo donde Camara mostró varias de sus virtudes.

Un delantero potente y con instinto

Ousmane Camara es un delantero que destaca por su potencia física. Capaz de soportar duelos contra imponentes defensores y atacar el espacio mediante su gran zancada. La temporada pasada fue un jugador muy importante para el Castellón de Pablo Hernández y ayudó a los albinegros a alcanzar los playoffs con 12 tantos y tres asistencias durante el curso.

El guineano llegó al Castellón en el verano de 2024 procedente del Auxerre. En Francia, además del conjunto de la región de Borgoña del cual es canterano, militó durante media temporada en el Annecy. En el club de la Alta Saboya, Camara anotó seis tantos y generó dos pases de gol en 15 jornadas. Un gran rendimiento que atrajó el interés del equipo de la Comunidad Valenciana que pagaría por su traspaso una cantidad estimada de medio millón de euros.

Con un valor de mercado de 2,5 millones según Transfermarkt y contrato hasta 2029, Camara apunta a ser uno de los futbolistas más importantes de la división de plata en un Castellón que será uno de los grandes favoritos para lograr el ascenso a Primera. El Celta estará pendiente de la progresión de un delantero llamado a grandes éxitos.