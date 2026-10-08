El paso adelante de Ilaix Moriba: “El Celta nota cuando está bien”

El Celta vivirá un mes de octubre apasionante. Con cinco partidos en 15 días, dos de ellos marcados en el calendario de todo celtista como son Juventus y Celtic, es el momento de que varios jugadores den un paso adelante. Uno que siempre lo ha dado en grandes citas es Ilaix Moriba que, tras la lesión de Miguel Román, es el indiscutible líder del centro del campo celeste.

El guineano, que regresa tras los compromisos internacionales con su país, viene de realizar su mejor partido de la temporada frente al Racing. Una exhibición de poderío, potencia y también liderazgo. Además de su gran tanto con la pierna izquierda, Ilaix llevó la voz cantante sobre el terreno de juego. Llamativa la imagen del penalti que supuso el primer tanto del Celta. El guineano, como capitán sin brazalete, fue el más constante en el diálogo con el colegiado durante la revisión de la acción. Frente al Racing se vio la versión más líder del centrocampista.

Un Ilaix Moriba que vive su tercera temporada en Vigo donde ha encontrado su sitio después de varias cesiones consecutivas desde su fichaje por el Leipzig allá por 2021. Tras un verano convulso, con varios rumores de una posible partida, Ilaix se repuso y ha vuelto a ser indiscutible para un Claudio Giráldez que siempre ha mostrado confiar en el guineano.

Pieza clave en el ‘EuroCelta’

Ilaix Moriba llegó al Celta como cedido en 2024 y desde entonces se ha convertido en una pieza clave en los éxitos recientes del club. Desde la subida de Claudio Giráldez al primer equipo, el canterano del Barça es el cuarto futbolista con más participación con 6.272 minutos, aunque en breves entrará en el podio superando a Óscar Mingueza. Una importancia que motivó la compra definitiva de su pase el verano de 2025 tras un gran esfuerzo de institución y jugador.

Esta temporada comenzó en Valencia como suplente, pero únicamente fue un espejismo. Desde aquella primera jornada, Ilaix ha participado en todos los encuentros como titular con la excepción del debut europeo frente al Omonia (no disputó ningún minuto ese partido). Claudio sigue confiando ciegamente en el talento y fuerza del guineano y este curso ya es el 5º jugador de campo más utilizado durante el primer mes y medio de competición.

Un futbolista feliz en Vigo

El verano de Ilaix Moriba fue, seguramente, el más convulso de un futbolista del Celta esta temporada. El club necesitaba una venta y todos los focos apuntaban al centrocampista. Ilaix y sus agentes trabajaron de la mano con el Celta para buscar una solución que fuese satisfactoria para el club, en el apartado económico, y para el jugador, en el prisma deportivo.

Moriba es muy feliz en Vigo y únicamente habría dejado el club por un proyecto que considerase superior. Durante el verano hubo cantos de sirena desde Arabia Saudí e Italia (ambos rechazados por el propio jugador) e intentonas finales, en modo de cesión como explicaron los periodistas Óscar Méndez y Nacho Sanchís, de equipos como Ajax o Leverkusen. Estas últimas rechazadas por el propio Celta al tratarse de opciones insuficientes por la importancia y caché del futbolista.

“Tiene una fuerza tremenda”

Ilaix es un futbolista que llama la atención por su potencia y presencia en el centro del campo. Alguien que sabe bastante de la posición es una leyenda del Celta como Everton Giovanella. En declaraciones para Treintayseis (para un futuro artículo) el brasileño fue preguntado por el jugador el cual se reflejaba del actual Celta y la respuesta fue clara. “Me gusta mucho Ilaix Moriba”, indicó el exjugador nacido en Caxias do Sul.

“Tiene una fuerza tremenda y cubre todo el campo. Mete goles, algo que yo no hacía”, señaló entre risas el brasileño. “Es un chico que me gusta ver jugar desde su etapa en el Barça. Tiene esas ganas de tener el balón y también recuperarlo. Cuando está bien, el Celta lo nota mucho”, exclamó un Giovanella que refrendó la importancia de un Ilaix Moriba clave en el Celta de Claudio Giráldez.