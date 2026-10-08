Javi Rodríguez, celeste hasta 2030

El Celta ha anunciado esta tarde la renovación de Javi Rodríguez. El defensor de Poio ha sido una de las grandes sorpresas en los últimos años en Balaídos de la mano de Claudio Giráldez y el club ha recompensado su buen hacer con una ampliación de contrato hasta el año 2030.

Javi Rodríguez llegó a la disciplina del Celta en edad benjamín y ha pasado por todas las categorías del club gallego hasta asentarse en el primer equipo. Tras debutar en 2023 en un encuentro de Copa del Rey frente al Turégano, el canterano ha disputado 93 partidos como celeste y esta temporada será centenario en el club de su vida.



Además, el gran papel que ha desempeñado en el Celta le valió para debutar como internacional absoluto este verano. En un amistoso previo al Mundial frente a Irak, Javi Rodríguez se convirtió en el 25º futbolista del Celta en debutar con 'La Roja'. Por el momento, este curso ha disputado cinco partidos (cuatro en LaLiga y uno en Europa League) en su tercera temporada completa, la primera con dorsal de primera plantilla.

Un imprescindible para Claudio Giráldez

La llegada de Claudio en 2024 supuso un regreso a la apuesta por la cantera. Después de salvar al equipo, el técnico de O Porriño apostó firmemente por Javi Rodríguez desde la temporada 2024-2025 y, desde entonces, Javi Rodríguez ha sido clave en los éxitos recientes del Celta con dos clasificaciones consecutivas a Europa League.



El defensor de Poio ha formado parte del trío de centrales favorito de Giráldez junto a Starfelt y Marcos Alonso y su incidencia en el terreno de juego ha sido crucial. Es el segundo futbolista con mayor participación en el Celta desde el curso 24-25 con un total de 6.737 minutos, únicamente superado por Marcos Alonso.



Una gran noticia para el Celta que renueva a un jugador que llamó la atención de grandes clubes europeos durante el pasado verano. Dichos intereses fueron rápidamente rechazados tanto por Celta como por el jugador que querían seguir unidos. Con esta renovación, el Celta reafirma su apuesta por la cantera.