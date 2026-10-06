El éxito del Celta, la cantera y el heredero del '10' de Iago Aspas: "Será un marrón para el que le toque"

El gran momento del Celta no pasa desapercibido. Durante las Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte, organizado por Agaxorde, Claudio Giráldez e Iago Aspas, como representantes del primer equipo, junto a Fredi Álvarez y Pablo Meixus, parte del Celta Fortuna, han repasado la actualidad del conjunto celeste y las claves del excelente momento deportivo que vive el conjunto vigués.

La charla tuvo lugar dentro de Balaídos y se trataron diversos temas presentes en el día a día del Real Club Celta de Vigo. Para iniciar, los cuatro protagonistas fueron contundentes con el presente del club. "Es el mejor momento de la historia del Celta", señalaron los protagonistas, aunque Iago Aspas desea que sea solo el comienzo y continúe el crecimiento de los últimos años.

"Lo que se ha hecho los últimos años es la línea correcta. Si se hacen las cosas con coherencia y así de bien llegarán momentos tan bonitos como hoy", señaló un Iago Aspas que va a apretar para jugar contra la Juventus. "Desde que me lesioné es el partido que estaba pensando. A ver si me pone el míster", comentó entre risas el '10' celeste que obtuvo rápidamente la respuesta de Claudio. "Mete una presión para poder estar que parece que no debutó. Los fisios le dan el alta por no aguantarlo".

"No estoy pensando que me quedan 100 días como si fuera a la tumba"

Uno de los temas a tratar, por la importancia del suceso, es el último año de Iago Aspas sobre los terrenos de juego. Risueño, Iago Aspas señaló que no está pensando cuantos días le quedan como “si fuera a la tumba”, sino que está disfrutando de cada día durante esta temporada y también desveló el campo que más le apetece visitar. "San Mamés. Es el estadio que más me gusta de Primera División".

Sobre su nueva etapa señaló que compartirá charlas con los miembros de primera plantilla y filial, pero que será "igual que hasta el momento". Aunque, eso sí, no desveló cuál será el puesto que ocupará en el organigrama del club una vez se consume su retirada como futbolista profesional. También dejó clara su preferencia para ceder su mítico número 10. "Me gustaría que fuese un canterano". Por su parte, para Claudio es "un marrón" al que le toque sustituir a Iago Aspas con ese dorsal. "El jugador que le toque debe sentirse orgulloso".

Y sobre cuando llegará el 'nuevo Iago Aspas', Claudio Giráldez lo dejó claro. "Iago te dirá cuantos nuevos Iago Aspas hubo aquí. Comparar con Iago es perder. Cada uno tiene su camino y hay que respetarlo", zanjó el entrenador del primer equipo.

La intervención también contó, aunque con problemas técnicos, con Mostovoi. Con su carisma habitual trató de enviar un saludo a Iago Aspas, que lo destacó como su ídolo, aunque las dificultades técnicas lo impidieron. Un futbolista legendario en la historia del Celta. "Pagabas una entrada por verlo jugar", comentó Fredi Álvarez.

"No he regalado ninguna oportunidad"

La cantera es la máxima sobre la que se ha edificado el Celta en los últimos años y el exponente principal es Claudio Giráldez. El técnico de O Porriño puso en valor la gran salud del fútbol base celeste. "La cantera está llena de grandes entrenadores y jugadores. Creemos que (el Celta) es el sitio adecuado para que los chicos desarrollen su talento", señaló.

Un binomio formado con Fredi Álvarez que hace mucho más fácil el trabajo. "No es tan fácil encontrar en un filial una persona y trabajador como él", mientras que Fredi indicó que el Celta tiene "mucha suerte" de contar con un entrenador como él en la estructura celeste. "Con Claudio hay una persona en la cúspide de la pirámide que apuesta por los canteranos".

Un Fortuna que ha promocionado a gran cantidad de futbolistas en los últimos años, pero Claudio Giráldez dejó claro que no ha "regalado ninguna oportunidad". "Los jugadores que están en no pueden decir que lo estén porque era una época de vacas flacas", comenzó el técnico a la par que confesó que el club ha "perdido dinero" por tener canteranos, pero que todos ellos merecen su plaza en la primera plantilla.

Para finalizar, cuestionado sobre el desarrollo del club basado en la cantera y la posibilidad de fracaso. Claudio señaló que hay que "apostar y sumar con la idea de lo que somos" y cuando se renuncia a ello al club "no le ha ido tan bien". Una reflexión para seguir apostando por un proyecto de cantera que ha asentado al Celta en el fútbol europeo.