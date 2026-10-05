El Salamanca, primer rival del Celta en Copa del Rey

El Celta ya conoce su primer rival en esta Copa del Rey. Durante el sorteo, que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, las papeletas decretaron que el conjunto de Claudio Giráldez se medirá al Salamanca en la primera ronda del torneo del K.O. del fútbol español.

Entre los posibles rivales, el conjunto olívico se mide al de mayor categoría. El conjunto de Salamanca, cuyo anterior nombre era Salmantino, pertenece a la 2ªRFEF y su entrenador es una leyenda de la competición y del Athletic Club, Iker Muniain.



El técnico, presente en el sorteo, habló sobre el enfrentamiento. "Un rival importante. Sabemos lo que son este tipo de enfrentamientos. Siempre hay sorpresas, siempre pueden pasar cosas. Es la magia de la Copa del Rey". El enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Pistas del Helmántico, con capacidad para 4.000 espectadores, entre los días 27, 28 y 29 de octubre.

Una "Débeda" que cumplir

La Copa del Rey siempre emana ilusión entre el celtismo. La competición del K.O. es un sueño para todo aficionado celeste y existe esa deuda por lo sufrido en el pasado. El Celta llegó en tres ocasiones a la final (1948, 1994 y 2001) cayendo en todas ellas. No hay mejor temporada para cumplir esa deuda que durante el más que probable último año de Iago Aspas.



En el último lustro, el periplo del Celta por la competición ha sido complicado. El techo fueron los cuartos de final de 2024 ante la Real Sociedad, mientras que el curso pasado los gallegos cayeron a penaltis ante el Albacete en los dieciseisavos de final de la competición.

Último precedente en 2024

El sorteo ha reencontrado al Celta con un viejo conocido. Gallegos y salmantinos (bajo esta identidad) ya se midieron en la Copa del Rey el 3 de diciembre de 2024. Aquel duelo fue favorable al Celta con un 0-7. Los goleadores de aquella noche fueron Williot Swedberg, Hugo Sotelo, Pablo Durán, Tadeo Allende y Carlos Domínguez. La noche la redondeó Fer López con un doblete, sus primeros goles con el primer equipo del Celta.