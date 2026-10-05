El calvario de Starfelt y una renovación en el aire

El 'Virus FIFA' ha vuelto a atacar al Celta durante este último parón de selecciones. Sebastián Cáceres, de regreso en Vigo con una pubalgia, y Andrei Radu, con un golpe en su hombro derecho, sufrieron percances durante su estancia en sus respectivas selecciones. Pero la noticia más desesperanzadora llega desde Suecia. Durante el encuentro que enfrentó a los escandinavos frente a Bosnia, Carl Starfelt abandonó el terreno de juego tras notar un problema en la parte posterior del muslo.

Las primeras impresiones fueron negativas. En la rueda de prensa posterior al encuentro su seleccionador, Graham Potter, fue poco optimista respecto al estado físico del defensor. "No tiene buena pinta", exclamó el entrenador de origen británico. Otro percance para un Starfelt que parece gafado a nivel físico.



El sueco es una de las piezas clave en el esquema de Claudio Giráldez y siempre que ha estado disponible ha sido inamovible del centro de la zaga hasta esta temporada con la explosión definitiva de Yoel Lago. Pero el último año y medio de Starfelt ha estado rodeado de continuos problemas físicos que le han impedido estar al 100%.

26 partidos perdidos desde mediados de 2025

El calvario comenzó el 12 de abril de 2025. En un encuentro ante el Espanyol, Starfelt cayó lesionado a los 15 minutos de juego y sufrió una rotura de fibras en el tendón proximal del bíceps femoral derecho. Una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta final de la temporada y se perdería los duelos decisivos de la temporada cuando el Celta se jugaba la clasificación europea.



La temporada siguiente comenzaría de la misma manera. Una rotura en su bíceps femoral le tendría alejado los primeros cuatro partidos del curso. Caería otros cuatro partidos por diversas molestias y golpes, pero la lesión más grave llegaría durante el parón de selecciones de marzo. Jugándose la clasificación al Mundial, Starfelt regresó a Vigo con una pubalgia que derivó en una hernia discal.



Esa lesión le obligó a perderse el resto del año con el Celta cuando estaba inmerso en Europa League y peleando una nueva clasificación europea a través de LaLiga. No estuvo disponible los últimos 11 partidos y tampoco llegó en buenas condiciones a la Copa del Mundo. En total, desde aquel 12 de abril de 2025, el defensor sueco se ha perdido un total de 26 encuentros por distintas lesiones y más de 100 días en el parte médico. Ahora queda esperar a la resolución de esta nueva lesión que pone en alerta al Celta.

Una renovación sin novedades

Por otro lado, las lesiones no son la única incógnita sobre Starfelt. El central sueco termina su vínculo contractual con el Celta este próximo 2027 y no ha habido novedades al respecto. Las negociaciones no han avanzado y el Celta es cada vez más pesimista en cuanto a su futuro.



El propio futbolista, en declaraciones a Fotbollskanalen, habló sobre su renovación. "Me queda un año. Me quedé este verano y ahora estoy concentrado en hacer la mejor temporada posible, luego veremos si hay extensión o algo más, pero ahora mismo estoy centrado en el fútbol. Es demasiado pronto para responder", explicó el sueco cuyo futuro, tanto deportiva como físicamente, es una interrogante en el Celta.