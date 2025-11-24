El Celta de Giráldez, tan igual y tan diferente un año después

A pesar de un arranque en Liga diferente y dejando sensaciones como equipo distintas, el Celta de Giráldez ha llegado a la jornada 13 del campeonato con un número de puntos y una posición en la clasificación prácticamente calcadas que hace poco más de un año.

El 10 de noviembre de 2024, el Celta empató ante el Betis en Sevilla 2-2, y se situó en el puesto 12 con 17 puntos. El pasado sábado, 22 de noviembre, los celestes lograron una victoria en Vitoria ante el Alavés y se instalaron en la misma posición pero con un punto menos, 16. Lo similar de los números, en cambio, no responde a una trayectoria igual en estos tres primeros meses de competición.

La temporada pasada, el equipo se había hecho fuerte en casa, donde sólo Atlético de Madrid y Real Madrid habían sido capaces de sacar los 3 puntos; el Girona también le había complicado las cosas, con un empate sufrido 1-1. Fuera de Balaídos, en cambio, el punto en Sevilla se sumaba a los 3 obtenidos en Las Palmas en un heroico partido en el que aguantó con 9 jugadores el resultado.

En cambio, este año la victoria ante el Alavés es la tercera consecutiva fuera de casa, después de las logradas ante Osasuna y Levante. En el estadio municipal, en cambio, no ha sido capaz de sumar más de 1 punto en Liga, aunque sí en Europa League, donde ha vencido al PAOK y al Niza, además de lograr un contundente 0-3 en Croacia ante el Dinamo de Zagreb.

Aquí non cabe un tolo máis.

TOLEMIA CELESTE 🩵 pic.twitter.com/Uxzyt8iyQu — Celta (@RCCelta) November 22, 2025

Así, los puntos que suma a estas alturas han llegado, principalmente, a través de empates. Más concretamente, de los 1-1, que se han repetido siete veces, 5 de ellos de manera continuada. Y tres derrotas, dos en casa y una fuera; el estreno ante el Getafe en la jornada 1 en Balaídos, ante el Elche en el Martínez Valero y la última ante el Barcelona en casa.

Hace un año, las victorias en casa eran clave para obtener los puntos, mientras que los empates, dos, eran una mínima aportación al global de los que aparecían en el casillero.

En los goles, a favor y en contra, la diferencia es la misma, -2; la temporada pasada marcaba más, 20 por 16, y encajaba más, 22 por 18.

El resultado es un equipo que llega a la recta final del año 2025 con buenas sensaciones en los resultados, impulsado por la competición europea, que tendrá en Razgrad, ante el Ludogorets, la ocasión para dar un paso de gigante para clasificarse entre los 8 primeros de la liguilla.