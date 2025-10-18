Celta - Real Sociedad: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Vuelve La Liga y vuelve el Celta a Balaídos. Tras el parón de selecciones, los de Claudio Giráldez tratarán de conseguir la primera victoria en competición doméstica contra la Real Sociedad de Sergio Francisco.

La victoria contra el PAOK griego en Europa League y el sufrido empate contra un siempre imponente Atlético de Madrid han reavivado la ilusión en Vigo. El equipo no ha empezado la temporada y se sitúa en la 17ª posición.

Con seis puntos cosechados en ocho partidos, el Celta es el único equipo de primera división que no ha conseguido ganar ningún encuentro. Ahora bien, se mantiene por encima del descenso gracias al pobre desempeño de Girona, Mallorca y Real Sociedad.

Los donostiarras llegan a la ciudad olívica penúltimos en la clasificación, con cinco puntos (una victoria, dos empates y cinco derrotas). Las sensaciones no son buenas en San Sebastián, cuya afición ha cargado duramente contra el exjugador celeste Brais Méndez.

Ambos equipos tratarán de reencontrarse de nuevo con la victoria este domingo a las 16:15 horas en Balaídos, que volverá a presentar un ambiente inigualable. Quien no pueda acudir al estadio municipal podrá seguir este partido correspondiente a la jornada 9 a través de Movistar+.