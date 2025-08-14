El exfutbolista Michel Salgado, distinguido como hijo predilecto de As Neves (Pontevedra)

Michel Salgado ha sido distinguido este jueves como hijo predilecto de su localidad natal, As Neves (Pontevedra). El Concello celebra así tanto los "méritos profesionales", como las "cualidades personales" del exfutbolista de Celta, Real Madrid y de la selección española.

Con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos políticos, salió adelante esta moción durante el pleno municipal del miércoles. Pero no ha sido hasta este jueves a las 12:30 horas cuando el Concello ha nombrado a Salgado hijo predilecto en el Salón de plenos.

Allí, se le ha hecho entrega de un diploma acreditativo y de una medalla. La leyenda del Celta y del Real Madrid quedará así inscrita en el Libro Rexistro de Honras e Distincións de As Neves.

A la 13:00 horas, se ha desplazado hasta el complejo deportivo de A Caíña, que se pasará a llamar "Complexo Deportivo Michel Salgado". "Un gesto que relaciona de manera permanente y especial el nombre de una de las grandes personalidades del concello con la práctica deportiva del municipio", ha explicado el Gobierno local en un comunicado.

Además, el Concello de As Neves ha anunciado que impulsará la creación de una Escuela de fútbol base, que también llevará el nombre del futbolista, "dada la experiencia de Salgado en el trabajo con diferentes categorías".

El alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, ha definido a Salgado como un ejemplo de "éxitos y compromiso con la práctica del deporte", que es lo que quieren "promocionar para las nuevas generaciones de chicos y chicas". "Un gran espejo donde verse reflejados", ha añadido.