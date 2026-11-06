Xunta y UVigo firman un convenio de 2,3 millones

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la rectora de la Universidade de Vigo UVigo

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, y la rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, han firmado este viernes en Ourense un convenio de colaboración de 2,3 millones de euros para reforzar el equipamiento científico-técnico y de innovación educativa que permitirá mejorar las capacidades de los centros de investigación de excelencia.

Tal y como ha trasladado el conselleiro a Europa Press, dicha aportación permitirá "profundizar en dos de las misiones que tiene la universidad": la docencia y la investigación. Con respecto a la primera, la inversión será de 600.000 euros, con el objetivo de "avanzar" cara a una docencia "más innovadora, atractiva y más acorde con las demandas de la sociedad".

En relación a la segunda, la inversión será de 1,7 millones de euros para dotar de materiales, recursos, tecnologías y equipamientos científicos "que van a posibilitar que el muy buen trabajo que se hace en el eje de la investigación" en la universidad "se pueda seguir haciendo de la mejor manera".

Algo que también ha celebrado la rectora, destacando dos áreas "fundamentales para ofrecer una formación de calidad y seguir desarrollando investigación de primer nivel", y ha resaltado la importancia de invertir en la universidad pública, defendiendo que ello implica invertir también "en talento, en conocimiento y en oportunidades".

"En la Universidade de Vigo tenemos talento, equipos investigadores de referencia y una gran capacidad para desarrollar proyectos competitivos y queremos seguir ofreciéndoles las mejores condiciones", ha añadido García Mateo.