La Universidade de Vigo aprueba un presupuesto "récord" para 2026: 251,1 millones de euros

El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo (UVigo) ha aprobado este lunes el presupuesto de la entidad para 2026, que contará con una cifra "récord" de 251,1 millones de euros. Será el Consello Social quien tendrá que validarlo definitivamente el próximo 29 de diciembre.

Según recoge el Diario de la Universidad (DUVI), las cuentas han sido aprobadas con 33 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones y supone un incremento de algo más de 2,7 millones respecto al de 2025, un 1,1% más.

La 'luz verde' a los presupuestos fue el punto más destacado del orden del día del último consejo de gobierno del año. Ahora bien, como recoge Europa Press, todavía falta que sea aprobado por el consejo social de la UVigo el 29 de diciembre, siendo el último trámite antes de su validación definitiva.

El presupuesto de la UVigo recoge que casi el 65% de los ingresos de la entidad, con cerca de 163 millones de euros, proceden del capítulo de subvenciones corrientes. De este total, casi 148 millones son aportados por la Xunta.

En cuanto a los gastos, el de personal representa más de un 59%, con cerca de 148,5 millones. A su vez, se destinarán más de 59 millones al capítulo de inversiones reales, que incluye proyectos de investigación, equipamientos, inversiones en infraestructuras informáticas, equipamientos y demás.

El Consello de Goberno también ha aprobado este lunes su techo de gasto, "ajustado a la regla y que garantiza el refuerzo de la prestación del servicio público". Cabe recordar, además, que este martes se reunirán en un Consello de Goberno extraordinario para aprobar el acuerdo por la descentralización de Medicina