El Claustro de la Universidade de Vigo aprueba una moción en apoyo a Palestina

El Claustro de la Universidade de Vigo, el máximo órgano de representación y control de la comunidad universitaria, ha aparobado este viernes una moción llamada A Universidade de Vigo por Palestina. A violencia non é o camiño para construír unha sociedade mellor, con la que se condenan las acciones bélicas del ejército israelí en la Franja de Gaza y la "destrucción" de las universidades palestinas.

El texto fue presentado por 12 integrantes del claustro y reclama también el compromiso de la UVigo a destinar recursos económicos para recibir y proteger a estudiantes y resto de personal de las universidades de Palestina. La moción contó con 50 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

"Este texto naceu da fonda preocupación pola situación en Gaza e Cisxordania e tamén do convencemento de que esta Universidade tiña que manifestarse dalgún xeito", señaló en la sesión del Claustro Xosé María Gómez Clemente, uno de los miembros que del órgano que redactó la moción.

El documento finalmente aprobado condena "as accións bélicas do exército israelí na franxa de Gaza, así como de todas as accións que, contra o Dereito internacional, por acción ou omisión, segue e levar a cabo o goberno de Israel nos territorios ocupados".

Asimismo, reclama evitar "calquera forma de colaboración coas universidades israelís que practiquen o apartheid co estudantado palestino, sexan conviventes co xenocido ou contribúan ás estratexias israelís de expansión, colonización, anexión, espolio de recursos e modificación demográfica do territorio palestino ocupado, por estas prácticas seren contrarias ao Dereito Internacional".

La moción también pone especial foco en la reconstrucción de las universidades palestinas y pide facilitar el proceso de homologación de títulos de los estudiantes del Estado palestino, así como publicar en la web de la UVigo un mensaje de solidaridad con la comunidad. En este sentido, el rector, Manuel Reigosa, aseguró que se pondrá en marcha un programa de becas para personal procedente de Palestina y mostró su voluntad de que herramientas como el Campus Remoto se empleen "en el momento que se pueda" para retomar las clases en las universidades de Gaza y Cisjordania.