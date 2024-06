Miguel Bouzas, la mejor nota de la EBAU en Pontevedra: "Me llevé una sorpresa enorme"

Miguel Bouzas, alumno del IES Torrente Ballester de la ciudad de Pontevedra, ha logrado obtener la mejor nota de toda la provincia en la EBAU de este año y la segunda mejor de Galicia. La cifra: un 9,924 en la parte general, que sobrepasaría el 13,5 con las materias específicas que cursó. "Cuando vi las notas me llevé una sorpresa enorme", declara.

Una semana después de haber hecho la selectividad, el joven todavía no ha tenido mucho tiempo para descansar. Estudia Piano en el conservatorio y este mismo viernes viajó hasta A Coruña para hacer el examen de acceso al Grado Superior de Composición. "Me gusta ir cerrando opciones, aunque no tengo la intención de hacer el superior ahora, a lo mejor en el futuro", explica Miguel.

El pontevedrés estudió el bachillerato de ciencias de la salud y entre sus opciones de cara al próximo curso está Matemáticas o algo relacionado con la rama biomédica. Según cuenta a este medio, ahora que ha terminado todos los exámenes quiere ver con calma las alternativas posibles, aunque tiene claro que "en principio" se quedará a estudiar en Galicia.

"Que estudien muchísimo, todo lo que puedan"

Si finalmente opta por estudiar Matemáticas, Bouzas cuenta con una nota de 13,78 sobre 14. Justo fue el examen de matemáticas el que más se le atravesó en la EBAU, aunque el resultado fue sobresaliente. "Me sorprendió un poco el examen, el tipo de soluciones que daban en algunos casos no era la típica de los exámenes de otros años y me puse un poco nervioso. Tenía dudas de si lo estaba haciendo bien y como tampoco tenía mucho tiempo...", cuenta.

El día antes de comenzar los exámenes no siguió el famoso consejo de no tocar los apuntes y confiesa que estuvo repasando temas de lengua castellana que había dejado para el final: "Sí que es cierto que muchas materias, lógicamente, como tampoco hay mucho tanto tiempo, me quedé varios días antes".

¿Pero cómo se consigue triunfar de esta forma en la selectividad? ¿Existe alguna fórmula secreta? Miguel recomienda a los futuros examinados que "estudien muchísimo, todo lo que puedan y de manera inteligente, viendo un poco lo que preguntan habitualmente para centrarse más en esos aspectos".

Otro consejo que brinda el joven es practicar realizando muchos exámenes de EBAU de años anteriores y "no quedarse con dudas, preguntar a los profesores". Además, cree que es "muy importante" redactar bien y sin faltas de ortografía, para "dar buena impresión a los correctores". Con todo, Miguel no duda en que "lo más importante es trabajar".

Ahora que ha terminado por fin con sus responsabilidades académicas, el pontevedrés tiene por delante un verano para descansar, disfrutar de sus aficiones, como la pintura o la lectura, y pasar tiempo con sus seres queridos: "Hablé con mis amigos y a lo mejor nos vamos un par de días a las Islas Cíes".