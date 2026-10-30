La ciencia toma el centro de Vigo: realidad virtual, experimentos y tecnología para todos los públicos

¿Qué se esconde bajo el asfalto de nuestras carreteras? ¿Cómo se pueden estudiar los bosques desde el espacio? ¿Es posible dibujar objetos en tres dimensiones o experimentar con el fuego sin quemarse?

Estas son algunas de las preguntas que tendrán respuesta el próximo viernes 6 de noviembre en O Tinglado del Puerto de Vigo, donde la ciencia saldrá de los laboratorios para convertirse en una experiencia al alcance de todos.

El Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de la Universidade de Vigo (CINTECX) organiza la séptima edición de su Jornada de Ciencia Abierta, bajo el lema 'Investigación que conecta tu ciudad'. Una iniciativa que este año da un paso más al trasladarse al centro de Vigo, después de abrir sus instalaciones al público general por primera vez en 2025.

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir tecnologías que habitualmente permanecen dentro de los centros de investigación a través de experimentos, talleres, demostraciones y experiencias interactivas.

300 estudiantes por la mañana

La programación comenzará a las 10:00 horas con una sesión dirigida a cerca de 300 alumnos de Secundaria y Bachillerato, repartidos en dos turnos hasta las 14:00 horas.

Unos 35 investigadores acompañarán a los estudiantes en diferentes recorridos, con actividades relacionadas con las energías renovables, la ingeniería, los nuevos materiales y la inteligencia artificial.

Entre las propuestas destaca un simulador de conducción capaz de evaluar riesgos en tiempo real, el uso de gafas de realidad mixta para explorar infraestructuras y una experiencia que permite estudiar los bosques mediante tecnologías espaciales.

También podrán medir fibras de vidrio 50 veces más finas que un cabello, descubrir cómo funcionan las baterías que almacenan energía renovable, observar imágenes térmicas o realizar experimentos con llamas para comprender los procesos de combustión.

La sesión matutina concluirá con un espectáculo científico a cargo de David Ballesteros, de Cea Aberto.

Actividades

La clave es el color: Descifrar un código secreto mediante experimentos con contaminantes y colores.

Descifrar un código secreto mediante experimentos con contaminantes y colores. Capturando las infraestructuras: Explorar estructuras con georradar, inteligencia artificial y gafas de realidad mixta.

Explorar estructuras con georradar, inteligencia artificial y gafas de realidad mixta. Escaneando el bosque: Descubrir cómo se analizan los bosques mediante tecnologías espaciales.

Descubrir cómo se analizan los bosques mediante tecnologías espaciales. Seguridad viaria virtual: Probar un simulador de conducción que evalúa riesgos en tiempo real.

Probar un simulador de conducción que evalúa riesgos en tiempo real. Fibras ultrafinas: Medir fibras de vidrio 50 veces más finas que un cabello.

Medir fibras de vidrio 50 veces más finas que un cabello. Dracarys: Comprender los procesos de combustión mediante experimentos con llamas.

Comprender los procesos de combustión mediante experimentos con llamas. Termografía infrarroja: Observar imágenes térmicas y el comportamiento de distintos materiales.

Observar imágenes térmicas y el comportamiento de distintos materiales. Almacenamiento de energía: Descubrir cómo las baterías permiten aprovechar las energías renovables.

Descubrir cómo las baterías permiten aprovechar las energías renovables. ¿Magia o ciencia?: Experimentar con magnetismo, materiales sorprendentes y cambios de forma.

Experimentar con magnetismo, materiales sorprendentes y cambios de forma. De las rocas a tu bolsillo: Identificar los minerales presentes en objetos cotidianos.

Identificar los minerales presentes en objetos cotidianos. Biomateriales del futuro: Conocer aplicaciones de la impresión 3D y los biomateriales en medicina y biotecnología.

Conocer aplicaciones de la y los en medicina y biotecnología. Montaje de maquinaria: Descubrir el funcionamiento de las máquinas y montar una caladora.

Tarde de ciencia en familia

De 17:00 a 20:00 horas, la jornada abrirá sus puertas a toda la ciudadanía, con actividades adaptadas a diferentes edades y propuestas especialmente atractivas para las familias.

Una de las experiencias permitirá utilizar lápices de impresión 3D para crear dibujos con volumen. También habrá gafas de realidad virtual con las que experimentar con el llamado triángulo del fuego y comprender los elementos necesarios para que se produzca una combustión.

Otra de las actividades será una demostración del videojuego Alerta Verde, en el que los participantes deberán superar un escape room y utilizar diferentes tecnologías para salvar su centro educativo de una catástrofe.

Además, los visitantes podrán descubrir las propiedades sorprendentes de determinados materiales, experimentar con el magnetismo, conocer aplicaciones de los biomateriales en medicina o aprender cómo funcionan algunas máquinas.

Actividades

Lápices de impresión 3D: Crear dibujos y figuras tridimensionales.

Crear dibujos y figuras tridimensionales. Alerta Verde, Misión CINTECX: Participar en un escape room virtual para salvar un centro educativo de una catástrofe.

Participar en un escape room virtual para salvar un centro educativo de una catástrofe. El triángulo del fuego: Experimentar con la combustión mediante gafas de realidad virtual.

Un pasaporte con premio

Para fomentar la participación, CINTECX entregará a los asistentes un pasaporte científico que podrán ir completando con sellos a medida que participen en las actividades.

Quienes consigan reunir el número mínimo establecido podrán recoger un premio científico. La programación de la tarde incluirá también varios pases de un espectáculo de divulgación y la actividad Ciencia: Mito o Verdad, ambas propuestas conducidas por David Ballesteros.

Investigación hecha en Vigo

Detrás de esta iniciativa se encuentra un centro de la Universidade de Vigo integrado por cerca de 200 investigadores que trabajan en ámbitos como la eficiencia energética, la fabricación avanzada, los nuevos materiales, las tecnologías de propulsión limpia y la inteligencia artificial.

Desde 2019, CINTECX organiza estas jornadas para acercar su trabajo a la sociedad y despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas.

La iniciativa cuenta con financiación de la Xunta de Galicia y de los fondos europeos FEDER, en el marco de la Red CIGUS, y busca demostrar que buena parte de los avances que transforman la vida cotidiana comienzan con una pregunta dentro de un laboratorio.