El actor Secun de la Rosa posa con el premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie por 'Superestar' en los Premios Feroz 2026. Eduardo Parra - Europa Press

Secun de la Rosa presentará los Premios Feroz 2027 en Pontevedra: "Les debo una"

El actor, director y dramaturgo Secun de la Rosa será el encargado de presentar la gala de los Premios Feroz 2027, que se celebrará el próximo 23 de enero en Pontevedra. Así lo ha anunciado este viernes la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

El intérprete, reconocido en la pasada edición con el Feroz al mejor actor de reparto por la serie Superestar, ha recibido la noticia con "muchísima ilusión". "Son unos premios que sigo desde el principio, tienen un punto irreverente y especial y siempre han tenido un sitio para la comedia", ha destacado.

"El año pasado los compañeros de la prensa me hicieron sentir un espaldarazo al premiarme por Superestar, así que les debo una", ha bromeado el actor, conocido por sus papeles en series como Aída, El Ministerio del Tiempo o Paquita Salas.

De la Rosa también debutó como director de largometrajes con El Cover, nominada al Feroz a mejor película de comedia en 2022.

La ceremonia contará además con Jelen Morales y Alberto López como guionistas, que tomarán el relevo con el objetivo de mantener el humor y el descaro característicos de estos galardones.

Concierto en Pontevedra

Por otra parte, la Banda de Pontevedra ofrecerá este sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas en el Pazo da Cultura, el concierto Construyendo puentes... con los grandes clásicos para banda.

Bajo la dirección de Rafa Agulló Albors, el programa incluirá obras de Vaughan Williams, Rimsky-Korsakov, Camilo de Nardis, Emilio Cebrián y Camille Saint-Saëns. El concierto contará con la participación del oboísta César Rial como solista invitado.

Actividades de los Feroz

La programación paralela de los Premios Feroz continuará el lunes 16 de noviembre con la visita de Clara Bilbao, ganadora de tres premios Goya al mejor diseño de vestuario. La figurinista ofrecerá una clase magistral a las 20:30 horas en la Facultad de Diseño de Pontevedra, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, el ciclo cinematográfico Rompendo o canon concluirá con dos proyecciones en la Facultad de Comunicación: O corno, el 20 de noviembre, con su directora Jaione Camborda, y Destello Bravío, el día 23, con Ainhoa Rodríguez. Ambas sesiones comenzarán a las 19:00 horas y requieren invitación gratuita, disponible en la oficina de Turismo de la Praza de España o en apuntate.pontevedra.gal.