Óscar Casas y Ana Jara, en Pontevedra: "Fue una aventura preciosa rodar en Galicia"

Los actores Óscar Casas y Ana Jara han presentado este martes en Pontevedra su nueva película Me has robado el corazón. El largometraje, estrenado el pasado viernes en cines, se grabó en distintas localizaciones gallegas.

Arropados por gran parte del equipo artístico del filme, entre los que se encuentran Xurxo Carreño, Lucía Veiga, Francis Lorenzo o Antonio Pagudo, los actores han puesto en valor su trabajo a lo largo de la geografía gallega: "Fue una aventura muy bonita rodar en Galicia".

La película, una idea original del pontevedrés, Alberto Arruty, se inspira en un hecho real ocurrido en Estados Unidos, según explica Europa Press.

Cuenta la historia de Eric (Óscar Casas), un joven ingeniero, que tras conocer a Vera (Ana Jara) en una aplicación de citas la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid.

Casas y Jara han puesto en valor que la película se trata de una comedia romántica de las que a veces "faltan en el cine", para salir con sensación de "querer enamorarse". Jara ha destacado el "regalo" de poder conocer el Entroido de Verín e incluirlo en la película: "Lo disfruté muchísimo".

"Poder grabar aquí, toda mi familia es de aquí, mis abuelos, mis tíos, mis padres, mis hermanos mayores, volver a Galicia, es la primera vez que pude grabar aquí. Ha sido bonito. Se juntan muchas emociones", ha puesto en valor Óscar Casas, hermano del actor Mario Casas.

Entre humor, ha sido preguntado sobre su trabajo para aprender acento gallego. "Lo he hecho con el mayor respeto posible. Posiblemente algunos me odiéis por mi acento gallego, pero prometo que lo he hecho con todo el respeto posible", ha reivindicado, mandando "un biquiño" a toda Galicia.