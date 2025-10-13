La Semana de Cine Submarino de Vigo cambiará de ubicación para su 33 edición

Cartel de la Semana de Cine Submarino de la UVigo. UVigo

La Semana de Cine Submarino que organiza la Vicerrectoría de Extensión Universitaria de la Universidade de Vigo ya calienta motores y lo hace con una novedad principal: la 33 edición de este ciclo cambiará este año de ubicación.

Pasará del auditorio sede Afundación al auditorio del Teatro Afundación, situado en la calle Marqués de Valladares, donde se proyectará del 18 al 20 de noviembre.

Según destacan desde la organización, el festival continuará reforzando su papel a favor de la concienciación y preservación de los mares, ofreciendo sesiones matinales para alumnos de los cursos de primaria y secundaria de los centros escolares de la provincia de Pontevedra.

Para el público en general, la entrada será libre para asistir a las proyecciones, que comenzarán a las 20:00 horas y para los posteriores coloquios protagonizados por personal investigador, documentalistas y divulgadores marinos.