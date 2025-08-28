La lluvia en Vigo altera el ciclo de cine al aire libre de Castrelos: estas son las nuevas fechas

La previsión de lluvias para este fin de semana ha obligado a cambiar de fechas la proyección de las dos películas previstas en el ciclo de cine al aire libre en Castrelos, que se iban a celebrar este viernes y sábado, 29 y 30 de agosto.

Las dos proyecciones pasarán al fin de semana del 12 y 13 de septiembre, también viernes y sábado. Se mantienen, por el momento, las anunciadas para el viernes 5 y sábado 6 de septiembre.

Según ha revelado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, "el cine en Castrelos está teniendo un éxito excepcional", con una asistencia a cada una de las dos películas del pasado fin de semana de "en torno a mil personas".

Se celebra en los jardines del Pazo de Castrelos de manera gratuita y cada sesión contará con un aforo de 200 butacas y será de acceso gratuito. Además, contará con la posibilidad de ver las películas sentado en la hierba o de pie en las inmediaciones.