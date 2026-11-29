Culturgal cierra su edición de 2026 con más de 14.000 espectadores en Pontevedra

Culturgal ha clausurado este domingo una nueva edición en el Pazo da Cultura de Pontevedra con más de 14.000 espectadores y un balance "muy positivo", según ha trasladado la organización.

La jornada del sábado fue la de mayor afluencia de los últimos años, con 7.000 espectadores. Por su parte, la asistencia del viernes y del domingo estuvo condicionada por el cierre de la campaña electoral y la celebración de las elecciones generales, respectivamente.

Desde la organización destacan también la buena acogida de algunas de las novedades de esta edición, como el barrio de los videojuegos y la reubicación de espacios dentro del recinto, entre ellos Espazo Arte.

Rumbo al 20º aniversario

Culturgal trabaja ya en la edición de 2027, año en el que celebrará su vigésimo aniversario y para el que cuenta con varias propuestas planificadas.

No obstante, la actividad de la entidad en Pontevedra tendrá continuidad desde el próximo mes de enero, con una programación estable a través de su sede en el CIC Maruxa Mallo.