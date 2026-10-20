Muere a los 30 años el coreógrafo vigués Xian Martínez, creador de la compañía iXa

El mundo de la danza está de luto. El coreógrafo y bailarín vigués Xián Martínez falleció el pasado jueves en su casa de Barcelona a los 30 años. Familia y amigos lo despiden este martes en el Tanatorio Vigo Memorial.

La noticia ha impactado en el mundo de la danza. Las redes sociales pronto se llenaron de mensajes de apoyo hacia el bailarín, director y creador de la compañía iXa. También era director de escena de la artista catalana Gigi Ros.

Su pareja, Alex Marteen, participante de la sexta temporada de 'Drag Race España', también ha lamentado la pérdida en su cuenta de Instagram: "Siento tantas cosas tan extrañas. Tantísimas cosas que no sé si compartir o no compartir. Cosas que no había sentido nunca". También ha afirmado estar "abrumado" por todo el apoyo recibido estos días.

En Vigo, el Colegio Compañía de María se hizo rápidamente eco de la noticia. "Nos cuesta encontrar palabras para despedir a Xián", han asegurado, así como han afirmado que su "corazón está con su familia, sus amigos y todas las personas que tuvieron la suerte de compartir momentos con él".

Este mismo octubre, el coreógrafo compartió en sus redes sociales su última obra, 'A espera do baleiro'. En sus palabras, se trata de "unha creación para seis intérpretes que xira arredor da espera e constrúe o seu universo a partir dos rituais mortuorios e do paganismo luso-galaico vinculado á morte".