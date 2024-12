A Casa do Cantillo: en busca de las raíces de Valle-Inclán en Vilanova de Arousa

Casa do Cantillo en Vilanova de Arousa Wikipedia Vilanova de Arousa

El genio literario que llevó el esperpento a toda España, Ramón María del Valle-Inclán, nació en el año 1866 en la localidad de Vilanova de Arousa, en el seno de una familia de origen hidalga. Ese nuevo género fue la mayor contribución del maestro de las letras gallegas al mundo de la narrativa, una categoría literaria que se caracteriza por mostrar una visión deformada y grotesca de la realidad, en la cual los valores más tradicionales de la sociedad se ven rebajados hasta lo absurdo.

Con la misma intensidad que en sus relatos, la vida de Valle-Inclán también ha estado envuelta por un halo de misterio, repleta de fantasías, verdades a medias y hasta exageraciones que el propio literato contribuyó a alimentar. Esa distorsión literaria que Valle-Inclán plasmó en muchas de sus obras también parece haberse filtrado a su propia vida. Sobre su nacimiento, el autor llegó a afirmar que vino al mundo a bordo de un barco en mitad de la ría de Arousa.

Nada más lejos de la realidad, su origen se sitúa en tierra firme, en la célebre Casa do Cuadrante de Vilanova de Arousa, la histórica residencia que alberga a día de hoy la Casa-Museo de Valle-Inclán. No obstante, conviene recordar que en los mismos límites de este municipio existe otra vivienda, casi desconocida para el público general, con aspiraciones a ser reconocida como el verdadero lugar de nacimiento del escritor: la Casa do Cantillo, también llamada la "casa de los tres balcones".

La otra realidad de Valle-Inclán

Acta bautismal en la Casa do Cantillo Wikipedia Vilanova de Arousa

Aunque la Casa do Cuadrante se llevó toda la fama, la realidad es que la vivienda do Cantillo podría albergar el verdadero lugar de nacimiento de Valle-Inclán. Más conocida en la actualidad como la "casa de los tres balcones", esta residencia en Vilanova de Arousa fue el hogar habitual de Ramón del Valle Bermúdez, padre del célebre escritor, quien la heredó de sus antepasados por línea paterna. Allí vivió primero con su esposa Ramona Montenegro y Saco, y, a partir de 1865, con su segunda mujer, Dolores Peña. En el exterior del histórico edificio, una placa recuerda al viandante que la familia Valle Peña residió en la Casa do Cantillo entre los años 1865 y 1890, un período que comprende el nacimiento de Ramón del Valle-Inclán (1866-1936).

En la fachada de la Casa do Cantillo también se conserva una placa-homenaje del acta bautismal del "convecino más universal" de Vilanova: Valle Inclán. El histórico documento sitúa el lugar de nacimiento en el lugar de San Mauro, como era conocida antiguamente la calle en la que se sitúa la Casa do Cantillo. "En el día 31 de octubre de 1866: yo el infrascrito Bachiller Cura parroco de San Cipriano de Cálago de Villanueva de Arousa, en la Iglesia parroquial de la misma, bauticé solemnemente puse los Santos Oléos y el nombre de Ramón José Simón a un niño que nació el día anterior veintiocho del corriente, hora seis de la mañana, hijo legítimo de Don Ramón Valle y Doña Dolores Peña", puede leerse en las primeras líneas del documento grabado sobre la placa.

Vista exterior de la Casa do Cantillo Google Earth Vilanova de Arousa

Es importante recordar que la casa contigua a la do Cantillo también perteneció en su día a la familia del escritor y dramaturgo vilanovés, concretamente al abuelo materno de Valle-Inclán, Francisco Peña Cardecid. Él adquirió el edificio en 1868 y luego autorizó su anexión a la emblemática Casa do Cantillo, pero sin renunciar en ningún momento a la propiedad.

Tras el fallecimiento de Ramón del Valle Bermúdez, su viuda, Dolores Peña, continuó habitando en la citada Casa do Cantillo hasta que, dos años más tarde, la vendió y se trasladó a vivir a la ciudad de Pontevedra, donde residió hasta su muerte. Ambos fueron enterrados en el cementerio de Vilanova, mientras que la tumba de su hijo, Ramón María del Valle-Inclán, se encuentra en el cementerio de Boisaca, en Santiago de Compostela.