Vigo se vuelca con Gaza a través de una jornada que profundizará en la catástrofe humanitaria

El próximo miércoles, 16 de octubre, Vigo pondrá el foco sobre la catástrofe humanitaria de Gaza a través de una jornada organizada por el Concello, la asociación "Hoy por ti" y Juezas y Jueces para la democracia.

Bajo el nombre "Gaza (la catástrofe Nakba)", el evento contará con destacadas personalidades que abordarán y comentarán la situación actual desde diferentes perspectivas. Este año, señalan desde la organización, se cumple el 76 aniversario de la "Nabka", que en árabe significa "castástrofe", y hace referencia a la expulsión masiva de los 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es el Estado de Israel.

Óscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms; el periodista y escritor Ernesto Ekaizer; Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados y Ana Isabel Tomás Tudela de Médicos sin Fronteras, entre otros, participarán en las jornadas, que clausuará vía telemática Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea.

"Si no hacemos nada, el mal seguirá triunfando"

"Tenemos que visibilizar continuamente la guerra genocida que se está librando en Gaza, y ahora Líbano, contra la población civil, sobre todo con niños y mujeres", ha declarado Lola Galovart, de la ONG "Hoy por ti", en la presentación de la jornada.

Así, el objetivo es expresar el "radical repudio de exterminio de todo un pueblo. Una guerra donde los derechos humanos y el derecho internacional han sido arrojados a la papelera". "No los podemos olvidar, ni dejar de hablar de ellos, porque si lo hacemos, si no exigimos un alto al fuego, si no hacemos nada, el mal seguirá triunfando", ha sentenciado Galovart.

Por su parte, Raquel Casas, representante de Juezas y Jueces para la Democracia, ha reivindicado que "si el derecho es concebido como un instrumento para garantizar la paz y la seguridad internacional, la guerra necesariamente hay que considerarla como uno de los más claros ejemplos de fracaso de la racionalidad jurídica, generadora de una violencia infinita, tal ocurre en Palestina, donde la población civil se ha convertido en el objetivo estratégico de la misma".

Además, Abel Caballero, ha destacado que "desde Vigo no queremos ser testigos pasivos de lo que está sucediendo, queremos ser activos y tener la involucración personal y la sensibilidad sobre lo que está pasando en el territorio de Gaza".

La jornada se podrá seguir por streaming a través de la web de la ONG "Hoy por ti".