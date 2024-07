Tras la huella de Castelao en la comarca do Salnés: el legado de un genio de las artes

Galicia, su historia y sus leyendas han sido siempre una fuente inagotable de inspiración para innumerables personajes del mundo de las artes (ya sean escritores, pintores o cineastas). Si ponemos el foco únicamente en los libros, la realidad es que no sólo los novelistas y poetas gallegos han elegido los paisajes y mitos de esta región como protagonistas de sus obras, también las grandes voces de la literatura universal han sido cautivadas a lo largo de la historia por la magia de Galicia, entre ellos el americano Ernest Hemingway o el argentino Julio Cortázar. Pero más allá de la producción surgida al poner Galicia en el centro de la narrativa, lo cierto es que el territorio gallego también ha sido cuna de destacados e importantes literatos. De hecho, en el caso particular de las Rías Baixas, la comarca do Salnés es uno de los rincones que puede presumir de haber visto nacer a figuras de la talla de Valle-Inclán o Ramón Cabanillas; y recibir las visitas constantes de otros como Emilia Pardo Bazán o Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, en cuya vida ahondaremos en las siguientes líneas.

Líder y auténtico símbolo del nacionalismo gallego, Castelao nacía al otro lado de la ría de Arousa, en la localidad marinera de Rianxo, un 29 de enero de 1886. Político, escritor, pintor, médico y dibujante, este autodidacta y genio de las artes descubrió el valor de la caricatura leyendo el semanario Caras y Caretas, editado entre 1898 y 1941 en Argentina ―donde vivió durante muchos años. De hecho, su poética literaria es en gran medida la de su arte gráfico, tanto en el ámbito literario como político, pues el literato gallego entendía la caricatura como un arte útil capaz de cambiar las cosas. Castelao llegó a ser una de las figuras más importantes de la cultura gallega del siglo XX y, tal y como apuntamos más arriba, mantuvo una estrecha relación con la comarca do Salnés. Durante los años que residió en Pontevedra, sus visitas a la recientemente bautizada Toscana gallega fueron una constante, dejándose ver en más de una ocasión por rincones tan emblemáticos como el ya desaparecido Hotel Calixto en Cambados o el famoso Monasterio da Armenteira, en Meis.

Un viaje por el Salnés de Castelao

Hotel Calixto, 1915 Cambados Antiga Cambados

En los años que la Boa Vila se convirtió en el hogar de Castelao, el genio de las letras y la caricatura se convirtió en un asiduo visitante de la comarca do Salnés. Su proximidad a este geodestino gallego dejó una impronta cultural muy importante en muchos de los escenarios en los que era un habitual, especialmente en localidades como Cambados o Meis, lugar donde llegó a participar en varios mítines polítcos durante la década de los años treinta. De hecho, cabe recordar que el literato de Rianxo también mantenía una amistad muy cercana con varios artistas de la zona de Arousa contemporáneos a su tiempo, entre ellos Valle-Inclán ―del cual portó su ataúd cuando murió―, Cabanillas y un pintor meisino llamado Manuel Pesqueira Salgado.

Dentro de los términos municipales de Meis, el histórico Monasterio da Armenteira se convirtió, sin lugar a dudas, uno de los rincones más ligados a la figura de Castelao dentro la comarca, hasta tal punto que incluso el conjunto monástico aparece en alguno de los cuentos del escritor. Castelao recogió en uno de sus míticos relatos cortos la leyenda sobre unos ladrones de Rianxo que habían matado a un fraile durante un asalto al citado cenobio de la Armenteira. Según narra este mito popular, los asaltantes no sólo perdieron todo su botín en el camino de vuelta, sino que en su regreso a la peninsula do Barbanza portaron consigo una maldición en forma de epidemia que provocó el abandono total de muchas aldeas de la localidad.

Vista general del Pazo de Barrantes Marques de Murrieta Ribadumia

El vínculo de Castelao con Cambados se entiende de la misma manera gracias a la relación que este mantenía con el conocido Poeta da Raza, uno de los autores más relevantes de la primera mitad del siglo XX y del nacionalismo gallego. De hecho, Castelao llegó a ilustrar varios de los poemarios más destacados de Cabanillas con sus caricaturas, entre ellos la primera edición Da terra asoballa o la segunda de Vento Mareiro. En la histórica villa marinera de Cambados, Castelao era un asiduó del antiguo cine Variedades, donde también llevó a cabo un mitín político; y del ya citado Hotel Calixto, para el que también llegó a bocetar una tarjeta publicitaria.

En su producción artística vinculada a O Salnés, la figura de uno de los personajes reales más emblemáticos de principios de siglo en los territorios de la comarca quedó retratada en el cuadro O Cego de Padrenda. La obra en cuestión tenía como protagonista a Eugenio Padín, un vecino de Meaño que quedó inmortalizado en un lienzo con la firma de Castelao que durante mucho tiempo se exhibió en el hotel cambadés. Por su parte, el municipio de Ribadumia, y más concretamente el Pazo de Barrantes, fueron también testigos de la faceta más política y social del gallego, pues allí se postuló como uno de los firmantes del Pacto de Barrantes en 1930, considerado el primer gran pacto de Autonomía Gallega.