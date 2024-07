Los libros salen a la calle en la Alameda de Vigo

La Feria do Libro en la Alameda de Vigo, a 1 de julio de 2024. Treintayseis

Hoy es un día grande para los vigueses amantes de la literatura. Bajo un sol abrasador y un cielo azul que clama de una vez por todas la llegada del verano, la Feira do Libro se ha inaugurado en Vigo. El evento regresa a la ansiada ubicación de la Alameda, donde se celebraba tradicionalmente y donde los libreros reclamaban volver.

Xurxo Patiño, presidente de la Federación de Librerías, entidad organizadora de esta cita que se desarrolla por toda Galicia, expresó este lunes su alegría por la celebración de la feria en la Alameda viguesa y por dar a los libros "el espacio y la importancia que merecen". En el acto de inauguración también intervinieron el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez y el alcalde vigués, Abel Caballero, además de la pregonera, la poeta María Lado.

Cada autoridad política utilizó su turno de palabra para animar a los vigueses a acudir hasta la feria y "encontrar su historia", como declaraba la vicepresidenta provincial. Caballlero, por su parte, explicó que los cambios de ubicación del evento estos últimos años (estuvo en la peatonal del Calvario, en Puerta del Sol o en la calle Príncipe) sirvieron como "búsqueda" para dar con el lugar adecuado.

El pregón de María Lado consiguió arrancar un prolongado aplauso al público, al que se iban sumando más y más transeúntes que se topaban por sorpresa con la celebración del acto inaugural en la Alameda. En su discurso, la escritora originaria del municipio coruñés de Cee apeló a todos esos adeptos a la lectura, a aquellos que están "enganchados" a los libros. "Ler é unha experiencia astral e se isto é así tamén para ti, este lugar [la feria] é para ti", afirmó.

"O amor polos libros é tal que nos leva a regalar libros ata a quen non leu nin lerá nunca", constataba Lado en su pregón, "Pero porque sabemos que hai un libro para cada persoa do mundo, aínda que sexa só un. Regalar un libro é regalar un xardín florido (...), un sitio para unha mesma".

Inauguración de la Feira do Libro de Vigo 2024. Treintayseis

Acercar los libros al público

Este año, la Feira do Libro de Vigo cuenta con 19 participantes: 13 librerías, 6 de ellas de Vigo, 4 editoriales y dos instituciones municipales, el Centro de Documentación y Recursos Feministas y la biblioteca Xosé Neira Vilas. Esta misma mañana, poco después de su inauguración, decenas de personas ya curioseaban de un puesto a otro, ojeando las portadas ante la mirada alegre de los libreros.

Los stands de la feria albergan nuevas caras y otras viejas conocidas. Por ejemplo, la librería Mendinho (ubicada en la Avenida de Castelao, en Vigo), lleva participando en el evento desde 1997, como explica su responsable a este medio, excepto los tres últimos años que decidió no formar parte por la pandemia y la ubicación. Para este negocio, la Feira do Libro supone una oportunidad de "acercar los libros a la gente" y "darse a conocer" también entre otras librerías.

"Espero que vaya bien, porque volvemos a la Alameda, un referente para la Feria del Libro de Vigo. Este evento necesitaba un punto concreto y este es el mejor para mí", agrega la librera. Como recomendación literaria, apunta Tren a Samarcanda, de Guzel Yájina (editorial Acantilado) y también Pel de cordeiro, de Ledicia Costas o A noite das cebolas, de Rosa Aneiros.

El escritor Perfecto Souto este lunes en Vigo. Treintayseis

Por el contrario, negocios como la Libraría Lila de Lilith, de Santiago de Compostela, o Galgo Azul, de A Coruña, participan por primera vez en la feria viguesa. "Penso que é como saír a buscar aos lectores e lectoras. Cando estás na túa libraría tes que esperar que a xente se achegue ata alí", comenta Patricia Porto, responsable de la librería Lila, especializada en lecturas feministas.

Además, destaca cómo el evento ayuda a "crear rede" con otras librerías de Galicia. Leo y Juan, de Galgo Azul, aprecian también ese "contacto co público" que hace posible que en la feria "alguén que tal vez nunca entraría nunha librería poida ver aquí mentras pasea un libró que lle chame a atención".

La poeta viguesa Branca Trigo también se estrena en la feria de Vigo con su editorial, Malafera, y espera con expectación lo que se avecina esta semana: "Buscamos achegarnos a públicos novos. É a nosa cidade, polo que nos fai especial ilusión que a xente que non nos coñece descubra a vida cultural que hai en Vigo. Hai moita xente facendo cousas guais, pero moi dispersa".

Otra parte esencial de la Feira do Libro, además de los libreros, son los propios autores. Esta mañana, el primer escritor en dejarse ver por allí fue Perfecto Souto, que firmaba sus novelas en la caseta de la librería Uroboros. "A mí es lo que más me gusta como escritor", declaraba a este medio, "Siempre reclamo feedback a mis lectores y me complace mucho el contacto directo con ellos, que solo es posible en las ferias del libro".

Al igual que Souto, durante toda la semana firmarán sus obras otros nombres como Ledicia Costas, Fernando Domonte, Isabel Blanco y muchos otros escritores más. El evento se completará con diversas actividades y charlas. El programa completo puede consultarse aquí.