Laura Portas, escritora cambadesa: "Las mariscadoras pueden parecer duras, pero son muy cariñosas"

Laura Portas Núñez (Cambados, 1992) creció entre viñedos, pazos y el mar. A pesar de que su familia nunca estuvo ligada a la tradición del marisqueo, la periodista decidió adentrarse en ese mundo, que siempre discurrió paralelo al suyo. Y es que el mar no solo es rico por lo que ofrece, sino también por las historias que guarda en su "baile" de mareas, algo que llamó la atención de esta joven escritora.

"El baile de las mareas" es, precisamente, la primera novela de la periodista gallega, y cuenta la historia -ambientada en 1902- de Aurora, una joven mariscadora que, después de un trágico suceso, cambia su vida radicalmente y comienza a trabajar como sirvienta en un pazo. ¿Pero puede alguien ligado al mar desvincularse para siempre de él? En su nuevo trabajo, Aurora se convierte, además, en protagonista de una historia de amor, misterio e intereses cruzados.

Laura explica que, a la hora de ponerse a escribir, tuvo claro que quería hacerlo sobre algo que la representara. Nada podía hacerlo más que "las propias raíces", las cuales, se encuentran en la localidad cambadesa. "Al final fui atando los cabos: Cambados -que en la historia se convierte en Vila de Pazos, un lugar imaginario que rinde homenaje a los siete pazos que existen en la realidad- tiene los pazos, el mar y el vino", relata. "Con estos tres grandes protagonistas surgió la historia", añade.

A pesar de que la trama es ficción, todo lo que vive Aurora está basado en hechos reales: "Hablando con las mariscadoras me contaron cosas muy potentes", explica Laura. "Se trata de historias reales que ellas mismas vivieron", anticipa.

A punto de casarse

Tal y como relata la escritora, Aurora está a punto de casarse con el novio con el que ha compartido los últimos cinco años de su vida. Un día, el que era ya su marido, no regresa del mar -sufre un naufragio- y ella inicia un periodo de duelo. "Comienza a trabajar en el pazo porque se enfada con el mar", cuenta la autora. "Ahí la vida le cambia por completo", añade.

De las mariscadoras en las que se inspiró para escribir su novela, Laura destaca su carácter: "De primeras pueden parecer bravas, duras, pero cuando comienzan a contarte su historia entiendes de qué manera su trabajo les cala en el carácter y en los huesos", remarca Laura. "Luego, cuando las conoces, son muy cariñosas y a mí me ayudaron muchísimo. Es ese legado que en Galicia pasa de generación en generación", añade.

Si se echa la vista atrás, puede comprobarse que muchas mujeres terminaron trabajando en el mar por tradición familiar. A otras, no les quedó más remedio: "Muchas no tuvieron otra opción. Se iban al mar por las mañanas y tenían que garantizar también la comida de los hijos", relata Laura.

Relevo generacional

Sobre el relevo generacional en el mundo de las conocidas como "labradoras del mar", la periodista tiene claro que está garantizado: "En Cambados hay lista de espera para poder entrar en las cofradías. La gente yo creo que quiere seguir", explica la periodista. "Pienso que hay mucho futuro ahí", añade.

No se trata de un sector, no obstante, que haya podido mecanizarse gracias a las nuevas tecnologías o a innovadoras herramientas de trabajo -como ocurre con la agricultura o la ganadería-. El arte del marisqueo sigue haciéndose cuerpo a cuerpo, eso sí, con otro tipo de indumentaria con el que antes no se contaba. "Antiguamente, por ejemplo, no tenían botas de agua para poder mariscar. Tenían que ir descalzas", recuerda la escritora cambadesa. "Eso me impactó mucho. Pasaban mucho frío", anota.

Portas está convencida de que sigue sin valorarse el trabajo que realizan estas mujeres: "Nunca se valora lo suficiente. Siempre nos quejamos de lo caro que está el marisco, pero no vemos el trabajo que hay detrás", opina.

El mar y Aurora, un vínculo inquebrantable

Alguien tan ligado al mar como Aurora, ¿podría ciertamente alejarse de él? La periodista explica que la protagonista del libro se "enfada" con él por arrebatarle "lo que más quería". Por ello, cambia su trabajo y su vida. "Ella va contando cómo se siente hacia el mar y llega a echarlo de menos después de unos meses de duelo", explica Portas. "La gente que vive al lado del mar y para la que éste es su vida, nunca se puede reinventar del todo", subraya.

Laura está convencida de que su obra, que, más que un drama "es una lección de vida"; refleja "muy bien" cómo era la vida en las Rías Baixas por aquel entonces. También de que el lector se sentirá "muy identificado" con su protagonista, pues "todos, en algún momento, hemos sentido ese dolor y esa rabia ante una pérdida".

Precisamente, las fases del duelo constituyen el otro de los protagonistas del libro: "Aurora es muy reivindicativa en ese aspecto. Ella vive su duelo y es fiel a sí misma en este sentido", remarca Laura. "Antes, por ejemplo, no estaba permitido que las mujeres fuesen a los entierros, tenían que quedarse en casa. Aurora se rebela mucho contra eso", añade.

Pero para la periodista, sin duda, el mayor de los premios ha sido el reconocimiento que le ha hecho la mariscadora en la que se ha basado, en gran parte, el personaje de Aurora. Se trata de Victoria Oubiña, en la actualidad jubilada: "Me dijo que ya se había leído el libro y que era un orgullo para ella y para su familia que sus historias se hubieran recogido de esta manera. Ese feedback es, para mí, la mayor recompensa", cuenta Laura.