La provincia de Pontevedra ultima los preparativos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una jornada en la que se habilitarán 1.344 mesas electorales distribuidas en 653 colegios de los 61 municipios de la provincia.

El dispositivo de seguridad estará integrado por 2.577 agentes, de los que 1.010 pertenecerán a la Policía Nacional, 1.095 a la Guardia Civil y 472 a las policías locales. Su labor será garantizar el normal desarrollo de las votaciones y la seguridad en los centros electorales y sus accesos.

Por otra parte, más de medio centenar de empleados públicos participan entre este lunes y martes en la preparación de la documentación electoral que se distribuirá entre las mesas, incluyendo archivadores, cajas y material impreso.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, ha supervisado este martes los trabajos que se desarrollan en el Parque Móvil del Estado y ha destacado el esfuerzo organizativo que requiere la cita electoral.

"Detrás de una jornada electoral hay un enorme trabajo que no siempre es visible", ha señalado Lago, que ha agradecido la implicación del personal encargado de preparar el material y coordinar el dispositivo del 29N.