Kiti, gerente de la administración que ha vendido un 5º premio de Lotería de Navidad: "Tocó en Pontevedra y muy repartido"

La mañana sigue avanzando y ya se conocen los grandes premios, así como algunos de los quintos premios, entre ellos uno que ha caído en una administración de Pontevedra, para la alegría de todos los que lo habían comprado.

Cuando Kiti se levantó esta mañana, lo hizo con la ilusión de repartir suerte entre su clientela, y finalmente así ha sido, ya que del bombo del Sorteo de Navidad salió uno de los números que vendía la administración ubicada en la calle Michelena de Pontevedra.

"Fue tan tempranero que todavía la gente no ha podido venir

El número 60.649 ha repartido la suerte entre los clientes de esta administración pontevedresa. "Estamos muy contentos porque tocó en Pontevedra y muy repartido. Súper felices de poder repartir suerte en la ciudad", cuenta Kiti en una conversación telefónica con este medio.

Gerente de la administración, Kiti señala que llamaron a uno de sus clientes, un empresario de la ciudad, para darle las buenas nuevas, ya que "fue tan tempranero que todavía la gente no ha podido venir a la administración".

Kiti, además, cuenta que los clientes a los que la suerte ha sonreído este 22 de diciembre son habituales: "Vienen todos los años y todas las Navidades", comenta feliz al otro lado del teléfono. Así, este pellizco de 6.000 euros por cada décimo jugado alegrará estas fechas festivas a los afortunados.

¿Desde cuándo se puede cobrar este quinto premio?

Los afortunados podrán cobrar el décimo, correspondiente al número 60.649, desde esta misma tarde, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Así lo recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y recoge Europa Press, que destaca que, "aunque parezca evidente", para cobrar el premio es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo agraciado.

Al tratarse de un quinto premio, agraciado con 6.000 euros el décimo, el premio debe cobrarse en las entidades financieras autorizadas, esto es, BBVA y Caixabank.

Para quienes tengan participaciones de este número y el premio sea inferior a 2.000 euros, se puede cobrar exclusivamente en algunos de los casi 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.