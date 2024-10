El PSOE de Pontevedra tilda de "auténtica temeridad" que la Xunta no cancelase las clases con la borrasca Kirk

Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento vividas durante la jornada de ayer con el paso de la borrasca Kirk han causado múltiples incidentes en la provincia de Pontevedra. Sin embargo, pese a que la provincia se encontraba en alerta por las condiciones meteorologicas adversas, las clases no fueron canceladas, decisión condenada por el PSOE.

El secretario xeral del PSOE en la provincia de Pontevedra, David Regades, ha lamentado este miércoles la "falta de previsión y de gestión de la Xunta de Galicia que, a pesar de las serias advertencias sobre la violencia de la borrasca Kirk, fue incapaz de tomar correcta y suspender las clases en los centros escolares de la comunidad".

Regades ha sostenido que las primeras horas de la mañana de este miércoles, coincidiendo con el desplazamiento de los niños y niñas a los centros, fueron "un auténtico peligro para los desplazamientos por carretera y, más, cuando era precisamente el periodo de tiempo de mayor virulencia del temporal de lluvia y viento" que afectó a todo el territorio gallego.

Asimismo, Europa Press informa de que ha incidido en el propio peligro para el transporte regular de pasajeros por carretera y ha calificado de "total irresponsabilidad" y de una "auténtica temeridad la falta de reflejos de los responsables de la Xunta" que, dado el estado de la red viaria y del riesgo de salir a la calle, "en vez de cerrar los colegios y con ello impedir el transporte escolar, no dieron ninguna explicación a las familias que no entendían como no se tomó medida alguna".

Regades ha pedido explicaciones inmediatas a la Xunta por la "falta de prevención" ante un fenómeno atmosférico que estaba "más que avisado".