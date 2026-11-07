Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo.

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

Provincia de Ourense

Controlado un incendio forestal que afecta a unas 32 hectáreas en Manzaneda (Ourense)

Para su extinción se ha movilizado a cinco agentes, 10 brigadas y siete motobombas

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Controlado un incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Manzaneda, que afecta a unas 32 hectáreas.

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En concreto, la Consellería do Medio Rural informa a Europa Press de que el fuego ha quedado controlado a las 11:23 horas, aunque el incendio se inició este viernes a las 18:44 horas en la parroquia de San Miguel de Bidueira.

Para su extinción se ha movilizado a cinco agentes, 10 brigadas y siete motobombas.