Controlado un incendio forestal que afecta a unas 32 hectáreas en Manzaneda (Ourense)
Para su extinción se ha movilizado a cinco agentes, 10 brigadas y siete motobombas
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Controlado un incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Manzaneda, que afecta a unas 32 hectáreas.
En concreto, la Consellería do Medio Rural informa a Europa Press de que el fuego ha quedado controlado a las 11:23 horas, aunque el incendio se inició este viernes a las 18:44 horas en la parroquia de San Miguel de Bidueira.
Para su extinción se ha movilizado a cinco agentes, 10 brigadas y siete motobombas.