El incendio de Chandrexa "mejora y vuelve a empeorar", advierte la Xunta, debido a su "imposible acceso"

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha advertido de que la "situación más complicada" en relación a los incendios en Galicia se encuentra en Ourense. En concreto, el de Chandrexa de Queixa, que calcina 3.000 hectáreas, "mejora y vuelve a empeorar", al tratarse de una zona de "imposible acceso".

Gómez se ha trasladado este lunes hasta el Centro de Coordinación Provincial de Ourense para evaluar la situación actual de los incendios, donde ha informado a los medios: "Llevamos dos semanas muy complicadas con una meteorología muy adversa y una actividad incendiaria muy alta, como hemos visto estos días pasados".

El fuego de Chandrexa de Queixa, actualmente activo, es el incendio forestal más grande ocurrido en Galicia este año. Se trata de una zona de "imposible acceso" -en palabras de la conselleira-, situada en el Macizo Central de Ourense a 1.500 metros de altitud en "muchos puntos", con viento y "temperaturas elevadísimas".

"Los medios aéreos prácticamente no pueden acceder en muchos de los puntos", ha asegurado. En el Macizo, otros tres incendios (en Maceda, Vilariño de Conso y Montederramo) queman otras 700 hectáreas más, como recoge Europa Press.

Sin peligro para la población

Además, ha afirmado que ninguno de los incendios "reviste peligro para la población". Aunque se ha decretado la Situación 2 en el fuego originado esta tarde en Vilardevós, parroquia de Moialde, la situación "va a mejor": "No hay ese peligro para población que parecía hacia donde se encaminaba. Fue frenando ese incendio".

Por su parte, el fuego declarado a las 18:28 horas en Cartelle (Ourense), parroquia de Anfeoz, está activo "con mucho combustible". Poco antes de declararse, se extinguió un conato de incendio en el mismo lugar, iniciado a las 14:16 horas y con una dimensión de 0,15 hectáreas.

Asimismo, Gómez ha llamado a la "tranquilidad" de la población, ya que "todo el servicio" está trabajando en la extinción de los incendios, tanto en Ourense como en el resto de Galicia. Además, ha anticipado "meteorología adversa" para los próximos días, por lo que ha pedido extremar la precaución, así como avisar al 085 en cuanto se "aviste un pequeño fuego".