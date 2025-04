Prisión provisional y sin fianza para el acusado del asesinato machista de O Bolo (Ourense)

La titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Trives ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre investigado por acabar con la vida de su mujer en O Bolo (Ourense).

Según han informado fuentes judiciales, tal y como recoge Europa Press, el hombre, de 72 años, está investigado por los delitos de homicidio y maltrato habitual, con la concurrencia de agravante de parentesco.

Se trata del primer crimen machista del año en Galicia. Los hechos se produjeron alrededor de las 18:20 horas del domingo en la parroqui ourensana de As Hermidas. Los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nadapor la vida de la víctima, de 76 años.

Su sobrino, teniente de alcalde de O Bolo, Miguel Ángel García Fariñas, puso el foco en la importancia de denunciar en sus declaraciones a los medios. "Ella nunca quiso denunciar, la familia está consternada porque nadie espera que esto pueda pasarte, ahora tenemos cargo de conciencia pensando si podíamos haber hecho algo", señaló este pasado lunes.

Minuto de silencio en el Parlamento de Galicia

Frente a la puerta principal del Pazo do Hórreo, se han congregado los diputados de los distintos grupos políticos que forman el Parlamento de Galicia para guardar un minuto de silencio en repulsa contra el crimen machista de O Bolo. El acto culminó con un aplauso conjunto.

Además, los partidos han aprovechado sus intervenciones en el arranque de la sesión plenaria de este martes para trasladar su condena expresa a la violencia machista y para trasladar su dolor compartido con la familia de Josefa Fariñas, la última víctima mortal.

El debate ha arrancado con una moción sobre el tratamiento en régimen residencial de las personas con enfermedades psiquiátricas y la encargada de defenderla, la nacionalista Olalla Rodil, ha sido la primera en condenar "el mayor problema" que afecta a la sociedad: la violencia machista.

El parlamentario de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, se ha sumado a la condena por el crimen machista de O Bolo y ha incidido en "lo doloroso" que resulta que se continúe dando "esta clase de hechos". "Nuestro apoyo a la familia y que no se repita", ha apelado, poco antes de que la diputada socialista Silvia Longueira lanzase también un mensaje de condena acompañado de un aviso: la violencia machista no se combate solo "con minutos de silencio y palabras" en sede parlamentaria.