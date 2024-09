Avanza en Ourense el rodaje de 'Tralovento', del pontevedrés Eloy Domínguez Serén

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha visitado este miércoles el set de rodaje de la película 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén, cuya filmación avanza a buen ritmo.

Esta coproducción internacional, que cuenta con una subvención autonómica de 255.000 euros a la productora Zeitun Films, tiene como escenario la provincia de Ourense y este miércoles el conselleiro ha visitado el rodaje en el municipio de Vilar de Barrio.

Además de esa subvención, la película cuenta también con una ayuda previa de 20.000 euros de la convocatoria de ayudas a la producción audiovisual, en la línea destinada a la fase de preproducción.

Según recoge Europa Press, López Campos ha felicitado al director, Eloy Domínguez Serén, que regresa a los largometrajes tras 'No Cow on The Ice' y 'Hamada'. En el caso de 'Tralovento', el cineasta cuenta la historia de Ana, que regresa a su pueblo tras recibir en herencia un taller y que deberá lidiar con una compañía eléctrica que quiere instalar un parque eólico que afectaría a terrenos de su familia. Además de la protagonista, Melania Cruz, forman parte del elenco de actores Xosé Barato, Gonzalo Uriarte y Mónica García.