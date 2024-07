Este es el municipio de Ourense que más población joven ha ganado desde 1998

La despoblación, la emigración y el descenso de la natalidad tienen la misma causa: la falta de oportunidades. Esta es la principal conclusión extraída del informe elaborado por el consultor Pablo García, quien insiste en que "los jóvenes emigran y deciden no tener hijos porque no tienen estabilidad, y no hay estabilidad porque el mercado a su alrededor está desapareciendo literalmente en multitud de municipios".

En el estudio se ha utilizado los datos de población recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la franja de edad de 0 a 35 años en 1998 y se han comparado con los mismos datos en 2023. "He elegido el rango de edad de 0 a 35 años por considerarlo el más afectado por la falta de oportunidades, al tiempo que es el más relevante para el futuro de una población", explica el consultor.

En líneas generales, los municipios que más problación joven perdieron fueron capitales o grandes ciudades y otros municipios más pequeños donde "hay falta de oportunidades o peores servicios" y, además, el precio de la vivienda se ha encarecido significativamente en los últimos 25 años.

Al hilo de este asunto, el precio de la vivienda en alquiler en Galicia subió un 11,2% en el último año hasta alcanzar los 9 euros/m2. A nivel provincial, Lugo se sitúa a la cabeza, con un incremento del 19,4%. Le siguen Ourense (12,6%), A Coruña (12,1%) y Pontevedra (8,1%), según un informe del portal inmobiliario Idealista.

Centrándonos en la provincia de Ourense, el 96% de los municipios han perdido población joven entre los años 1998 y 2023, siendo este éxodo especialmente notable en la conocida como ciudad de As Burgas (-17.107 personas), O Barco de Valdeorras (-1.652) y Verín (-1.594).

El municipio que más población joven ha ganado

En la otra cara de la moneda, los municipios que más población joven han ganado en las últimas dos décadas eran o bien ciudades cercanas a grandes núcleos urbanos, o bien cabeceras de comarca. A tan solo 10 kilómetros de Ourense, Barbadás es el pueblo que más población joven ha ganado entre 1998 y 2023. De hecho, 1.205 personas se mudaron a vivir a este municipio que destaca por sus impresionantes parajes naturales.

La población joven también creció en San Cibrao das Viñas (+457 personas) y en O Pereiro de Aguiar (+173), según el informe del consulto Pablo García

Datos a nivel regional

La provincia de A Coruña fue la que más personas de menos de 35 años ha perdido desde 1998 (-156.561 personas), si bien en la provincia de Lugo, el 100% de los ayuntamientos ha perdido población joven. Los que más bajaron fueron Lugo (-7.472), Monforte de Lemos (-2.376) y Viveiro (-2.346).

Por otra parte, Salceda de Caselas (+380) y Soutomaior (+98) fueron los dos concellos de la provincia de Pontevedra que incrementaron su población joven entre 1998 y 2023, si bien descendió muy notablemente en Vigo (-43.009), en Pontevedra (-9.591) y en Marín (-5.438).