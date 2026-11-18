Cuatro heridos en una colisión múltiple entre dos camiones y tres coches en Vilanova de Arousa (Pontevedra)
El accidente se produjo en la N-640R, a la altura de Baión, y obligó a cortar la circulación y desviar el tráfico
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Cuatro personas han resultado heridas leves este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos camiones y tres turismos en la parroquia de Baión, en Vilanova de Arousa (Pontevedra).
El siniestro se registró minutos antes de las 16:30 horas en el kilómetro 234 de la N-640R, según ha informado el 112 Galicia. La alerta llegó a los servicios de emergencia a través del sistema e-Call de uno de los vehículos implicados.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Vilagarcía, Policía Local, Protección Civil de Vilanova y personal de mantenimiento de la carretera.
Según ha confirmado la Guardia Civil, en la colisión estuvieron implicados un camión articulado, una cabeza tractora y tres turismos. Como consecuencia del impacto, cuatro personas sufrieron heridas leves, mientras que una quinta resultó ilesa.
El accidente obligó a cortar la carretera y establecer desvíos alternativos para la circulación. La vía permanecía cerrada al tráfico en el momento de facilitarse la información.