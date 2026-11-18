Cuatro heridos en una colisión múltiple entre dos camiones y tres coches en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Cuatro personas han resultado heridas leves este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos camiones y tres turismos en la parroquia de Baión, en Vilanova de Arousa (Pontevedra).

El siniestro se registró minutos antes de las 16:30 horas en el kilómetro 234 de la N-640R, según ha informado el 112 Galicia. La alerta llegó a los servicios de emergencia a través del sistema e-Call de uno de los vehículos implicados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Vilagarcía, Policía Local, Protección Civil de Vilanova y personal de mantenimiento de la carretera.

Según ha confirmado la Guardia Civil, en la colisión estuvieron implicados un camión articulado, una cabeza tractora y tres turismos. Como consecuencia del impacto, cuatro personas sufrieron heridas leves, mientras que una quinta resultó ilesa.

El accidente obligó a cortar la carretera y establecer desvíos alternativos para la circulación. La vía permanecía cerrada al tráfico en el momento de facilitarse la información.