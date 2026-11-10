Una foto de archivo de un aula ANPA IES DE BRIÓN

La Xunta presenta en Vigo Sinerxía, su nuevo programa de innovación educativa para los colegios gallegos

La directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha visitado este martes el Colegio Valle-Inclán de Vigo para presentar Sinerxía, el nuevo programa de innovación educativa de la Xunta de Galicia que reunirá diferentes iniciativas didácticas impulsadas por las consellerías en los centros escolares.

El programa, que mantiene abierto el plazo de inscripción hasta este viernes 13 de noviembre, busca promover proyectos educativos interdisciplinares, fomentar la participación activa de los estudiantes y reforzar el aprendizaje mediante actividades vinculadas al currículo escolar.

Cada centro podrá participar en un máximo de cinco programas, distribuidos en seis ámbitos temáticos: educación artística y patrimonial, igualdad y ciudadanía, interculturalidad, lengua y comunicación, hábitos de vida saludables y sostenibilidad.

Un nuevo modelo educativo

Sinerxía toma el relevo del Plan Proxecta+, que durante más de una década desarrolló alrededor de 40 programas educativos promovidos por distintos departamentos autonómicos.

Con esta nueva iniciativa, la Xunta pretende mejorar la coordinación entre administraciones y centros escolares, impulsar la innovación pedagógica y favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre docentes.