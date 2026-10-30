La Junta Electoral amonesta a Rueda por vulnerar la ley electoral durante un acto en Vigo

La Junta Electoral Provincial de Pontevedra ha amonestado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por sus declaraciones en la visita a las promociones de vivienda pública en construcción en San Paio de Navia (Vigo) el pasado día 14 de octubre tras una demanda del PSdeG.

En una resolución con fecha del 28 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press este viernes, la Junta Electoral Provincial de Pontevedra concluye que el presidente incumplió el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prohíbe a los poderes públicos los actos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos.

Así, le ordena retirar la nota de prensa del acto de la web de la Xunta, así como de todos los canales institucionales en los que se haya difundido y pide al presidente de la Xunta que "se abstenga de realizar o difundir actos o comunicaciones institucionales que vulneren lo dispuesto" en el citado artículo "mientras dure el proceso electoral".

Contra la resolución cabe recurso ante la Junta Electoral Central.

Otras denuncias del PSdeG

Los socialistas gallegos también han presentado denuncias, a las que ha tenido acceso Europa Press, contra el titular de la Xunta en relación al contenido de su comparecencia junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras el Consello que aprobó los presupuestos. Además, llevan a la junta electoral el anuncio hecho el pasado 7 de octubre en la sesión de control del Parlamento de Galicia, en el que avanzó siete millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a construir vivienda pública municipal.

En otra denuncia, los socialistas acusan al presidente de la Xunta y al titular de Facenda, Miguel Corgos, de incumplir la ley electoral en la comparecencia posterior a la reunión del Consello de la Xunta del pasado 16 de octubre, en la que se aprobaron los presupuestos para 2027.

En la documentación presentada ante la junta electoral, los socialistas denuncian que los comparecientes no se limitaron a dar cuenta de los acuerdos del día, sino que "ensalzaron la gestión acumulada del Gobierno en materia fiscal", con "comparaciones con otras comunidades", destacando "incrementos presupuestarios", con referencias a "hitos históricos" y a prioridades y compromisos.

Todo ello después de que los socialistas ya denunciasen ante la junta electoral el anuncio realizado por Alfonso Rueda en la sesión de control del pleno del Parlamento de Galicia del pasado día 7 de octubre, en la que avanzó la puesta en marcha de una "línea pionera para ayudar a los ayuntamientos a construir vivienda pública", un anuncio que los socialistas denuncian que la propia Xunta publicó en su página web.