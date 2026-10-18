Es oficial: el BOE confirma que octubre tendrá un día de 25 horas a finales de mes

Octubre es el mes oficial del cambio de armario. Tras un largo (y caluroso) verano, el frío empieza a instalarse poco a poco, lo que nos obliga a guardar las prendas de manga corta y sacar los abrigos.

Pero si por algo es conocido octubre, es por el famoso cambio de hora. ¿Hay que adelantar o atrasar el reloj? La misma pregunta de cada año. Pues bien, en esta ocasión toca atrasarlo una hora.

El 25 de octubre tendrá 25 horas en lugar de 24

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que el próximo cambio de hora en España se producirá el 25 de octubre. El ajuste tendrá lugar durante la madrugada del sábado al domingo, cuando habrá que retrasar los relojes una hora.

De este modo, el 25 de octubre tendrá 25 horas en lugar de las 24 horas habituales. A las 03:00 horas volverán a ser las 02:00 en la Península y las Islas Baleares, mientras que en Canarias el cambio de hora se realizará a las 02:00 horas, cuando volverán a ser la 01:00.

El ajuste en el reloj está recogido en el calendario oficial publicado en el BOE. Según la orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, la fecha de comienzo del período de la hora de invierno tendrá lugar el domingo 25 de octubre.

Este documento recoge las fechas correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2026, por lo que ahora será necesario elaborar uno nuevo de cara al próximo cambio estacional.

¿Por qué se cambia la hora en octubre?

Cascada Salto do Coro, en Mondoñedo (Lugo) Shutterstock

Según explica Europa Press, el sistema vigente en España establece dos cambios horarios al año: uno en primavera, en el mes de marzo, y otro en otoño, cuando finaliza el periodo de hora de verano y se recupera el de invierno.

"Se realizan en estas épocas de transición porque es cuando se producen algunos de los mayores cambios en las horas de luz solar a lo largo del año, como consecuencia de la inclinación de la Tierra".

El 25 de octubre de 2026 no será el último cambio de hora en España. Aunque la Comisión Europea (CE) lo planteó hace años, los Estados miembros siguen sin llegar a un acuerdo sobre qué horario mantener.

En Galicia, en el caso de mantener el horario de verano, en diciembre y enero no amanecería hasta las 9 o 10 de la mañana. Por otro lado, si el horario de invierno fuese fijo, durante los meses de mayo a julio, el sol saldría sobre las 6 de la mañana y anochecería antes.

¿Cómo nos afecta el cambio horario?

Los expertos coinciden en que el cambio horario, ya sea al de invierno o al de verano, tiene efectos negativos en la salud, aumentando el nivel de estrés y provocando alteraciones del sueño.

Para minimizar el impacto, algunas estrategias útiles son: ajustar progresivamente el horario de sueño, mantener una rutina estable, seguir una alimentación equilibrada y favorecer la exposición a la luz natural.

También es recomendable evitar la siesta, reducir el consumo de alcohol y otros estimulantes como el café.