Galicia perdió el 37% de su parque de alquiler de viviendas entre 2018 y 2025

Galicia cuenta con menos oferta de viviendas de alquiler que hace ocho años. Según datos del portal inmobiliario Idealista, la comunidad perdió 14.428 viviendas en régimen de alquiler de larga estancia entre 2018 y 2025, lo que supone una pérdida del 37,05% del parque dedicado a este uso.

Ahora bien, Galicia obtiene mejores cifras que el conjunto de España. El número en el Estado se ha reducido un 44% en ese periodo, lo que se traduce en una pérdida de casi 393.000 inmuebles.

En el caso gallego, durante 2025 se contabilizaron en la comunidad 24.515 anuncios de alquiler de larga estancia en el portal inmobiliario, frente a los 38.943 que estaban disponibles en 2018. Galicia entra en el top-5 de las comunidades donde el mercado de alquiler más se ha reducido.

Madrid lidera la caída en términos absolutos al perder 137.411 anuncios en siete años, lo que supone un descenso del 54%, pasando de 252.442 anuncios en 2018 a 115.031 en 2025. Le sigue Cataluña, con una reducción del 71% y la pérdida de 124.582 viviendas disponibles, hasta los 50.412 anuncios en 2025.

En el extremo opuesto, La Rioja es la única comunidad autónoma donde la oferta de alquiler permanente ha crecido en este periodo, con 282 anuncios más. Por su parte, las autonomías con menores caídas absolutas son Extremadura (-1.313), Navarra (-1.623) y Murcia (-3.503).