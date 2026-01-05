Cabeza de Manzaneda (Ourense) roza los -10ºC de mínima: la temperatura más baja de Galicia este lunes

Cabeza de Manzaneda (Ourense) ha vuelto a registrar este lunes por la mañana la temperatura más baja de Galicia. La estación de montaña ha rozado los -10ºC de temperatura mínima durante esta jornada.

Aemet y Meteogalicia, como recuerda Europa Press, han alertado de que tanto para esta jornada como para la del martes, Día de Reyes, se esperan temperaturas mínimas muy frías, con las cotas de nieve muy bajas, sobre los 300 metros.

No han errado. La estación de Manzaneda ha registrado -9,9ºC a las 8:50 horas. A la misma hora, en Xares, en A Veiga (Ourense), los termómetros marcaban -9,3ºC.

Además, Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), registró -8,8ºC a las 8:30 horas y Corzos, en A Veiga, se quedaba muy cerca con -8,6ºC a las 8:00 horas.

Temperaturas bajas que también se han visto en la provincia de Lugo. En Pedrafita do Cebreiro, la mínima ha caído hasta los -7,1ºC a las 4:20 horas.

Esta semana estará marcada por la llegada de una masa de aire ártico que está provocando un descenso de las temperaturas en la mitad norte. Según Aemet, el frío durará, por lo menos, hasta este jueves.