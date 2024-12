Detenido el expolicía e influencer gallego Juan Faro por sortear coches de lujo en sus redes

La Policía Nacional detuvo esta semana al influencer pontevedrés Juan Faro, exmiembro del cuerpo en excedencia, culturista e influencer, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria por delitos relacionados con el fraude fiscal y la hacienda pública por sortear coches de lujo en sus redes.

El diario ABC adelantó esta noticia y destaca que actualmente se encuentra bajo custodia policial, además, se le habrían intervenido dinero en efectivo y alguno de sus coches de lujo. El fraude podría superar los dos millones de euros y los agentes habrían registrado también su vivienda.

Faro proviene de una familia humilde de Mondariz (Pontevedra) y entró al Cuerpo Nacional de Policía entre los años 2008 y 2009. Estuvo destinado en Castellón y en 2017 pidió una excedencia para poder dedicarse en exlcusiva al mundo del Fitness.

No obstante, Faro siempre ha huido del título de influencer y en una entrevista con EL ESPAÑOL aseguro que se sentía "entrenador". "Yo me metí en el deporte del fitness básicamente para que no me quitaran a la piba", dijo a este periódico en 2020. Durante esta etapa en el mundo del deporte asegúro que su sustento principal era la publicidad de las marcas.