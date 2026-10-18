Extinguido el incendio de Forcarei (Pontevedra) tras arrasar con más de 30 hectáreas

Un bombero trabaja en el incendio, a 30 de septiembre de 2026, en Ourol, Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

A la espera de nuevas precipitaciones, el fuego no da tregua en Galicia. El incendio declarado en Forcarei (Pontevedra) ha sido extinguido tras haberse declarado este sábado a las 5:58 horas en la parroquia de San Miguel de Presqueiras y calcinar 34 hectáreas, en su mayoría de monte raso.

El incendio de Forcarei se declaró a altas horas de la madrugada del sábado y pudo ser extinguido ese mismo día, a las 22:44 horas. Afectó a una superficie de 34 hectáreas, de las cuales 33 son monte raso y una de arbolado, según Medio Rural.

El dispositivo movilizado estuvo conformado en total por un técnico, ocho agentes, 14 brigadas, 10 motobombas, dos palas, un avión y tres helicópteros.

Incendio en Lugo

Medio Ambiente también ha comunicado la extinción del fuego de Navia de Suarna (Lugo). Se originó a las 19:23 horas del miércoles en la parroquia de Cabanela. Los efectivos desplazados lograron apagarlo tres días después, a las 20:06 horas del sábado, según la información de la Consellería do Medio Rural.

Del total de la superficie calcinada, 30,5 hectáreas se corresponden con monte raso y 0,49 con monte arbolado. Para su extinción se movilizaron en total a cuatro técnicos, 19 agentes, 35 brigadas, 28 motobombas, dos palas, tres aviones y cuatro helicópteros.