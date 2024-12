Giro de 180 grados para los gallegos: el importante cambio en el calendario laboral de este próximo 2025

Entre las principales novedades del calendario laboral de Galicia para 2025 está el hecho de que Galicia ha decidido no trasladar el festivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, al lunes siguiente, ya que cae en domingo. Esto significa que en octubre no habrá días festivos en el calendario laboral de la región. Esto se debe a que dicho día es un "festivo sustituible", lo que permite a cada comunidad autónoma decidir si lo incorpora o no en su lista oficial de festivos.

Si pensamos en los distintos fines de semana largos que tendrán los gallegos, el primero será en enero, ya que el 6 (Epifanía del Señor) caerá en lunes. Después, los gallegos deberán esperar hasta el 25 de julio, que es el Día de Santiago Apóstol (Día de Galicia) y que será un viernes.

El siguiente fin de semana largo llegará más pronto, el 15 de agosto, que corresponde a la Asunción de la Virgen, también un viernes. Finalmente, el último fin de semana largo del año será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que caerá en lunes.

En consecuencia, estos son todos los días festivos del Calendario laboral de Galicia para 2025: