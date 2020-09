Oswaldo, sin trabajo tres años, encuentra un sobre con 1.150 € y lo lleva a la Policía: "No podía dormir"

La situación personal de Osvaldo Jerez no es, precisamente, idílica. Con 63 años, lleva casi tres sin un trabajo estable pero ni eso le ha hecho dudar de su responsabilidad como ciudadano. El viernes, tras bajarse del autobús en el madrileño barrio de Hortaleza, encontró un sobre con 1.150 euros y este sábado lo ha entregado en una comisaría madrileña.

"No quiero pasar por bueno", explica a EL ESPAÑOL este hombre, de origen chileno, que llegó a España hace 16 años con el firme objetivo de "abrirle las puertas de este mundo" a sus hijos. Desde entonces, aunque el camino no ha estado plagado de rosas, no ha vuelto a su lugar de nacimiento pero puede decir que ha conseguido su objetivo.

Después de 24 años como mecánico de Aviación en la Fuerza Aérea de Chile, Jerez ha trabajado como camarero, en stands de ferias, como animador de eventos o como locutor y comentarista de radio, pero lleva cerca de tres años sin un empleo estable. "Mi situación económica es delicada, pero no me quejo", insiste, interrumpiendo el relato de la situación tan "rara" que ha vivido en las últimas horas.

Este viernes, al bajarse de unos de los autobuses de la línea 9 que recorren Madrid, en la zona de Hortaleza, se encontró un sobre en el suelo con el sello de una entidad bancaria. Al percibir que guardaba algo en su interior, lo tomó y descubrió que contenía 1.150 euros en billetes de 50. "Lo primero que dije para mí mismo fue '¡Hostias!', luego miré a mi alrededor y no había nadie", cuenta.

El hombre se dirigió a su casa, a unos metros del lugar, con la primera intención de preguntar en su entorno más cercano si tenían noticias de que alguien hubiera perdido un sobre para hacérselo llegar cuanto antes. Preguntó a vecinos y en una tienda cercana pero tras comentarlo con unos amigos decidió que, para esquivar cualquier posible enredo, lo mejor era entregarlo a la Policía. "No lo dudé ni un segundo", explica.

"Es todo muy raro. Yo soy católico y hace unos días le contaba a mis amigos que le pedía a Dios un cable. Pero no de esta forma, parece que ha querido ponerme a prueba", ironiza en conversación con este periódico.

Jerez se ha personado este sábado por la tarde en las dependencias policiales del Distrito de Hortaleza-Barajaras para entregar el dinero, según consta en el acta de la Comisaría y ahora sólo espera que el dinero regrese a su dueño. "Toda la noche me la he pasado pensando en esa persona, que seguro que es de edad avanzada porque normalmente son los mayores quienes retiran cantidades así de efectivo de los bancos. Yo no he dormido pero seguro que el dueño del dinero tampoco", reflexiona.

Alega que lo que ha hecho es un acto de responsabilidad, pero reconoce que si transciende en los medios es porque, de alguna forma, tiene algo de insólito. "No quiero pasar por el bueno. Con lo que había en el sobre podría haber salvado mi dentadura, pero mi conciencia no me lo habría permitido", remata.

Uno de sus mantras, dice, es que "en la cima o en la loma, hay que ser buena persona", añade. "En el mundo, los buenos somos más que los malos. Y tenemos que luchar para que haya muchas más cosas buenas que malas", concluye. Después de todo, seguirá en la palestra, con la mera ilusión de sacar adelante su programa deportivo.