Horóscopo de hoy, sábado 10 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 10 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy es como si la flecha apuntará hacia ti. Y te demandara mayor control emocional en tu trato con los demás. Necesitas profundizar en tu personalidad; porque tal vez no lo ves: igual que no te conoces de espaldas, ni tus andares. Los demás ven mejor eso que tú. Así que analízate y sustituye lo que creas que no te conviene, para sentirte más acorde con todos.

Amor: Presta mucha atención porque hoy tu día pasa de blanco a negro. Y tienes que cambiar tus posturas tan estáticas, para dar un poco de juego a la otra persona. Lo más indicado es que tú seas una persona que ofrece su cariño sinceramente.

Trabajo: Tienes en mente nuevos planes y nuevas estrategias; pero no haces a los demás participe de ellas; ya que las estás madurando y si no lo ves claro, no lo sacarás a la luz. Hoy notarás que es un día un poco complicado.

Cambios: Tendrás que “Templar gaitas” en el hogar y con familiares. Porque la vida sale al encuentro para decirte que es el momento de transformar tu forma de ser.

TAURO

Hoy notarás que deberás ocuparte de mantener conversaciones adecuadas con las personas con las que precisas realizarlo. Tienes que poner en claro todo lo que quieres realizar en un futuro; de una manera clara y precisa. Pero para ello debes convencerte primero de que eso es lo que quieres. Y después tendrás que dedicar un largo tiempo para poner todo de forma diáfana.

Amor: Si te sientes en libertad eres una persona muy afectuosa y agradable. Pero si hoy te dicen algo en contra ya no te sentirás con tanta dicha. Por eso necesitas motivarte y ser tú quien dé el primer paso.

Trabajo: Tu gran secreto radica en tu fuerza y en la manera de sacar adelante todo de una forma prodigiosa. Porque una vez que te embarcas en algo; hasta que no lo terminas, no paras.

Cambios: Transformarás tu forma de comportarte con tu pareja. Y para ello es preciso que habléis de forma distendida y con calma. Tal vez soluciones más cosas de lo que pensabas.

GÉMINIS

Hoy, necesitas utilizar todas tus herramientas más destacadas: tu lógica, y también tu gran intuición. Ya que necesitas hacer frente a asuntos económicos y de trabajo. Y para ello tienes que estar con serenidad y con decisión en el camino que vas a tomar. Porque de esta manera será mucho más fácil acceder a todo lo que precisas.

Amor: Tu cariño es sincero y por eso tendrás respuesta. Tendrás gran amabilidad e inteligencia emocional para conseguir crear un ambiente de armonía y de amor que os una más que antes.

Trabajo: Lo principal en este campo es utilizar tu forma moderada de ser y tu ingenio de respuesta rápida. Porque serán los que marquen este día. Y así te sentirás con más comodidad y aceptación.

Cambios: Si quieres destacar en tu fase artística y en tu creatividad deberás ser una persona que compartas tus conocimientos. Eso si será una gran transformación en tu vida. Porque necesitas dar a conocer tu aprendizaje.

CÁNCER

Hoy tendrás que centrarte en tu parte más moderada de ser y en tu sensibilidad para poder captar las distintas notas que suenan a tu alrededor. Será una gran prueba de que te gusta la cordialidad y que “Pasas” de realizar nada a la fuerza. Sentirás que tu forma de notar el entorno es muy dinámica y muy acorde con tus energías; lo que te ayudará en todo

Amor: Notaras una gran vena romántica que te acompañará y que podrás demostrar a la persona que quieres. Serás como una persona enamorada del amor.

Trabajo: Tendrás muchos frentes abiertos. Y para eso no hay nada mejor que seguir tu intuición y evitar pensar demasiado y razonar todo durante mucho tiempo.

Cambios: Notarás una sensibilidad muy emotiva y a la vez muy inspiradora para todo lo que quieras transformar en tu vida.

LEO

Hoy, será un día ideal para atender todos esos compromisos que has ido relegando con el tiempo y que están pendientes de realizar. Es bueno quitarte asuntos que se han ido quedando colgados, no se sabe dónde. Pero que vuelven a salir cada cierto tiempo. Todo eso se acumula como un malestar en tu cabeza y te hace sentirte con un gran peso encima.

Amor: Tu forma de sentir hoy es la de que tu compromiso es sincero y responsable. Y que tienes deseos de seguir mucho tiempo unidos. Y esta es la mejor forma de pensar y de sentir para conservar una buena relación.

Trabajo: Es importante que mantengas la buena comunicación familiar porque tu trabajo depende de ello. Y también de todo lo que has acumulado a lo largo de tu vida de experiencia y de saberes.

Cambios: La mayor transformación para hoy en tu vida, será la manera de comunicarte y de sentir que la vena artística y los contactos con otras personas han sido las principales fuentes de tu éxito en tu profesión y en tu felicidad.

VIRGO

Hoy todos tus proyectos estarán avalados por tu gran ingenio y especialmente por tu manera de presentir lo que debes realizar en cada momento y de qué manera puedes ser más condescendiente con los demás. Esto te ayudará muchísimo a que todo lo que hagas, sea brillante. Y lo notaras en tu forma de sentirte y en cómo te tratan los demás.

Amor: necesitas combinar los dos aspectos que tienes en tu forma de ser: responsabilidad y alegría. Y esta unión será la gran ayuda que te haga plantar la semilla del amor de una manera más directa con tu pareja.

Trabajo: Lo más importante hoy será el pragmatismo. Y otro aspecto será la facilidad para comunicar con los demás. Ya sean compañeros o contactos sociales. Esto es tu gran secreto de ayuda profesional.

Cambios: Necesitas un revulsivo para organizar tus cuentas y tu economía. A veces crees que ya lo has logrado, pero te embarcas en otros gastos, y así no hay nunca fin. Deberías ser una persona precavida y más austera.

LIBRA

Hoy será un día muy importante para poder realizar tu ascenso profesional con nuevos proyectos que tienes en mente hace bastante tiempo. Los has ido elaborando con calma y método. Y esto te asegurará el éxito, si eres capaz de compartir con otras amistades tus metas y unirte a ellas para realizar todo de una manera más en compañía.

Amor: Tienes unos grandes sueños y tu imaginación es desbordante de ideas románticas y maravillosas, que quieren que se plasmen algún día. Nunca dejes de soñar, Ya sabes que los mismos si los crees de verdad, se cumplen.

Trabajo: Lo más importante es aprender a comunicarte y también tener la sensibilidad de captar el momento preciso para decir los que quieres expresar. Con esas dos herramientas tienes de sobra.

Cambios: Tu personalidad entera está transformándose. Y eso es muy visible, ya que eres diferente a como eras hace unos años. Y hoy la vida vuelve a ponerte a prueba. Pero saldrás indemne, porque sueleas caer de pie, como el tentetieso.

ESCORPIO

Hoy necesitas solucionar muchos temas pendientes que tienes flecos por terminar. Y es aconsejable que te los quites de encima, porque ir con ellos a la rémora, es un hándicap que no puede soportarse por mucho tiempo. Te sentirás más libre, si consigues dejar tu cabeza sin ellos; y sin dar tantas vueltas a todo lo que no has concluido.

Amor: Sera hoy un día más armonioso y romántico. Y eso es muy beneficioso para ti y para tu pareja; porque renovaréis lazos y os sentiréis más unidos que nunca. Disfruta y mira lo bonita que es la vida que te premia.

Trabajo: Es un día afortunado, porque tendrás una gran capacidad de trabajo. Y esto te hará destacar y además realizar todo de una manera más rápida y en la cual te rinde todo el doble.

Cambios: Te sentirás con muchos deseos de descifrar tus sueños, ya que sabes que te darán claves importantes para tu vida. Así que nada más despertar apunta en una libreta para no olvidarte. Y repasar después, qué querían decirte.

SAGITARIO

Hoy tu principal cometido será organizar tu sistema de valores y qué es lo que tiene una prioridad en tu vida. Una vez que ya has realizado este ejercicio. Deberás dedicar parte del día a realizar una lista de todo lo que quieres hacer, cuando tengas tiempo. Es muy importante disfrutar de la vida. Y sentirte feliz con tus actividades.

Amor: Parece que te cuesta comprometerte y a la vez sentirte libre. Es un aspecto de tu vida que es más complicado. Porque por un lado ansías un flechazo romántico, pero por otro quieres sentir tranquilidad y sosiego, sin ninguna persona que te perturbe.

Trabajo: Tendrás que ceñirte a tus iniciativas. Aunque estás estén guardadas bajo llave. Pero no pierdas la esperanza de que puedan cumplirse. Cuanto más lo pienses; antes sucederán.

Cambios: Te encantaría transformarte a través de los viaje y de los contactos con otras culturas. Hoy lo sentirás con más fuerza y eso te ayudará a que tu vida sea más feliz, si consigues realizarlo algún día.

CAPRICORNIO

Hoy lo más importante para ti es aprender a llegar a acuerdos en los que todos salgáis beneficiados. Ya que a veces te cuesta llevar a cabo esta labor. Porque los repartos siempre son complicados. Pero ya sabes que “Hablando se entiende la gente”. Y por eso debes intentarlo con más ahínco y perseverar en ello. Todo es posible y siempre hay una solución.

Amor: Es un día especial para dedicarlo a una comunicación natural y tranquila, como antaño. Esa será la fase previa para el entendimiento mutuo. Y especialmente para que pueda saltar la chispa del cariño que os tenéis hace mucho tiempo.

Trabajo: Necesitas prestar atención a todo lo que realizas, porque si estás pendiente y consciente no cometerás errores, que luego te costará más tiempo subsanar.

Cambios: Posibles malentendidos en tus proyectos; calma.

ACUARIO

Hoy lo más interesante e importante será tu proyección social y tu forma de ayudar a otros. Te darás cuenta de que en la vida lo más importante es dar. Porque recibe más el que da, pues siente su corazón en plenitud. Y además notarás que después la vida te lo devuelve con creces. Porque estarás en sintonía con las leyes del universo.

Amor: Podrás moverte en un entorno armonios que facilitará la forma de dar tu cariño y la manera de cuidar a los demás y en especial a tu pareja.

Trabajo: Tu mejor vía será la de dejarte guiar por tu visión interna. Porque el día se presenta “Peliagudo” y tendrás muchas acciones y temas que poner al día. Pero será muy fructífero si consigues acertar en las soluciones.

Cambios: La mayor transformación que necesitas hoy es la manera de organizar tus iniciativas. Ya que las mismas deberán ser muy llenas de colorido y arte. Estas en una época brillante.

PISCIS

Hoy la vida te pide que organices algo divertido para que todas las personas que estén a tu alrededor se diviertan y olviden los malos momentos que hay en la vida. Eres una persona generosa y con mucha simpatía. Y por eso será aconsejable que te dejes llevar por tu empatía y que todo lo que generes a tu alrededor sea alegría y felicidad.

Amor: El secreto está en dialogar y en saber escuchar. Y en tener la suficiente sensibilidad para poder cuidar ese cariño verdadero que une a las personas que se quieren.

Trabajo: Lo más importante será la alegría con la que realices y todo. Y también la serenidad y el compromiso que le des a todo lo que haces. Esto será clave en la manera de sentirte a gusto tú y los que te rodean.

Cambios: Debes valorar hoy principalmente las iniciativas que tomes, porque ellas serán capaces de transmitirte el sentimiento de que todo cambio es bueno, en momentos especiales de tu vida. Y hoy es uno de ellos. Y un punto de partida para muchos más que vendrán a partir de ahora.

Predicciones numerológicas del día

Es un día especial para mantener la ayuda a los demás y principalmente a la pareja y a la madre. Deberás ser una persona que coopera con los demás y que les apoya. No hace falta que sobresalgas; sino que estés a su lado.

Necesitas evitar el egoísmo y ser una persona cooperativa. Y tener mucho cuidado en las palabras que empleas. Porque ellas te darán la pauta de si lo estás haciendo bien, o si solamente es fachada.

Tendrás que ocuparte principalmente de asuntos relacionados con la salud de las mujeres que te rodean y eso es muy importante porque ellas forman parte de tu vida. Para armonizar con todo ello y sentirte más a tono podría utilizar el color naranja, aunque solamente sea para verlo cerca de ti. No hace falta que lo uses en el vestuario.

Deberás ser una persona dadivosa y muy enfocada a ser humanitaria también: naranja, el platino, y el violeta.

Se están moviendo principalmente las energías de fuego y de agua. Lo que significa que afectará más a los signos de: Aries, Leo, Sagitario y también a Cáncer, Escorpio y Piscis. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas utiliza el color violeta o el platino.

Mensaje: Lograrás que todo salga como tú quieres si eres una persona solidaria y bien dirigida hacia los demás.

Atención: Especialmente a todo lo que debas dejar porque ya no te sirve en tu vida, y es una rémora. Tal vez es algo del temperamento o de tu forma de ser, o de tus emociones. O tal vez actitudes, o personas que solamente te relentecen en tu camino de evolución y son como parásitos que te hacen estar más triste.

ARIES: Hay tu gran aliada será la intuición. Recuerda que es para utilizarla no solamente en temas personales sino también para ayudar a los demás. Así que no lo olvides.

TAURO: Será un día movido y para mantener contactos y reuniones con personas afines. Tal vez tengas que desplazarte pero eso es favorable porque necesitas ampliar tu círculo y abrirte a más personas.

GÉMINIS: Lo más importante será sentar las bases, y tener suficiente estabilidad, tato emocional como financiera para sentirte más a gusto y con más confianza. Cuida tu salud.

CÁNCER: Es un día para enamorarte o para rememorar tu enamoramiento, porque todo ello forma parte de tu vida y te hará cambiar por dentro. Y eso se notará en tu estado de alegría.

LEO: Es un día en el que destacará tu cuidado y tu esmero por la familia. Tal vez tengáis que contactar con algún abogado o asesor para que estabilice las cuestiones económicas y de trabajo familiar.

VIRGO: Hoy será un día especial para relajarte y/o para leer o practicar actividades tranquilas como la meditación o la lectura. O tal vez escuchar música tranquila y que llena el alma.

LIBRA: Notarás que todo lo que has dado con anterioridad lo recibirás hoy a manos llenas. Y eso es muy agradable y además te hará sentir con un valor que no creías tener.

ESCORPIO: Tendrás un gran poder en tus manos, ya que moverás asuntos de gran importancia. Pero ello no debe hacerte olvidar que hay otras personas que también necesitan de tu ayuda y de tu apoyo constante.

SAGITARIO: Inicias un nuevo ciclo, y eso es muy esperanzador, porque tus nuevas proyecciones deberán ser realizadas con cuidado y esmero. El día tendrá una energía muy poderosa y movida.

CAPRICORNIO: Tendrás que aprender a ser una persona más diplomática y evitar esos roces impertinentes que solamente traen desavenencias que después tienes que deshacer. Pon atención a las mujeres que te rodean porque necesitarán de mayor atención y de mucho cariño.

ACUARIO: Será un día único para poder organizar una excursión o una reunión con amistades para disfrutar de un encuentro agradable y muy ameno. Es importante mantener el contacto con personas que te quieren.

PISCIS: Hoy sentirás que todo se enlentece; pero eso te servirá para pensar en una segunda posibilidad de respuesta a tus acciones. Especialmente en asuntos de estabilidad material y de trabajo y salud. Así que presta atención.