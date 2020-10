Horóscopo de hoy, miércoles 7 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 7 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy sentirás deseos de organizar reuniones y de comunicar lo que piensas, ya sea oralmente o por escrito. Es un día muy ameno en el cual podrás hablar con distensión con las personas receptivas que te encuentres a tu paso. Tu simpatía debe ser natural y sincera. Podrás organizar muchas acciones interesantes en este día.

Amor: Notarás que hoy todo fluye de una manera diferente y que te apetece tener conversaciones plácidas y encuentros agradables en los que haya buen ambiente y armonía.

Trabajo: Dispones en esta jornada de una gran cantidad de iniciativas que te ayudarán a lanzar nuevas ideas. Además lo harás de una manera muy novedosa en publicidad.

Cambios: Tendrás que tomar algunas decisiones que son bastante importantes y urgentes porque implican tanto asuntos de profesión, como personales. Necesitas cambiar el “Chip”.

TAURO

Hoy, será un día especial para planificar todas las iniciativas con una gran genialidad; y además notarás que todo lo que surgirá también, intuitivamente será para acomodarse a tus planes y para poder organizarlos con calma y con mucha profundidad. Ya que llegarás a ser muy perspicaz y querrás indagar en todo hasta el fondo para tener mayor seguridad.

Amor: Hoy será un día favorable para tu vida amorosa y tus relaciones con los demás, especialmente con parientes cercanos y amistades de confianza. Podrás hablar cómodamente de asuntos que os interesan.

Trabajo: Tus acciones serán más fluidas porque estarás con mayor receptividad; y lo sentirás especialmente con las mujeres. Necesitas sentirte con libertad y con tiempo para trabajar a gusto.

Cambios: Notarás que tu energía es muy afín con el entorno y que todo lo puedes realizar de una manera más rápida. También notarás que podrás apoyar a algunas personas que lo necesitan.

GÉMINIS

CÁNCER

Hoy será un día en el que podrás sentirte como si la vida fuese más liviana y no tuviera tantas cargas. Sentirás que puedes hacer realidad tus sueños y que tu imaginación estará desbordante para crear arte y ayudarte en todo lo que realices. Notarás que eres muy ágil mentalmente y que puedes acomodarte a las distintas situaciones con mayor facilidad que otros días.

Amor: Serás agradable, pero necesitas tener libertad de movimiento, si no te empiezas a tensionar, y esto no es positivo para nadie. Sentirás deseos de comunicarte y de tener conversaciones interesantes.

Trabajo: La fortuna te acompañará siempre que sepas combinar tus ocupaciones con una manera simpática y lúdica de llevarla a cabo. Tendrás que aprender a soltar tu energía de una manera positiva, y poco a poco.

Cambios: Al estar en armonía con el ambiente, los cambios serán más fáciles de llevar. Y estarás con mayor receptividad para notarlos, antes de que se produzcan. Aprende a utilizar tus ideas geniales.

LEO

Hoy, es un día para organizar tus proyectos. Y por ello cuentas con una gran versatilidad de ideas y de herramientas que te ayudarán, tanto mental como verbalmente. Destacarás en tu lado artístico y eso es muy afortunado frente a los demás; ya que te secundarán y podrás realizar todo de la forma en la que lo habías planeado.

Amor: Tu fortuna estará en la comunicación, ya que deberá de ser de una forma cariñosa y cercana; y deberás saber que además la escucha es muy importante. Casi más que la conversación, tipo monólogo.

Trabajo: Deberás evitar las prisas y actuar de manera improvisada o imprevista para los demás. Para ello deberás utilizar tu forma de ser agradable y hacer caso de tu genialidad.

Cambios: Tendrás que profundizar en las relaciones con la familia y en el hogar. Para lograr mayor intimidad y conseguir que todos os sintáis más unidos. Tu gran vitalidad debes mostrarla poco a poco, si no se vuelve en un carácter más brusco.

VIRGO

Hoy tendrás la fortuna en la profundidad de tu pensamiento y también de las palabras que pronuncies. Lo que significa que deberás pensar muy bien antes de dirigirte a los demás. Ya sabes que lo que se dice, no tiene vuelta atrás. Será más fácil si te pones en el lugar de la otra persona; y así todo será mucho más sencillo. Intenta actuar como si te hablaras a ti.

Amor: Tienes que evitar los enfrentamientos y sentirte con mayor calidez hacia los demás y/o especialmente con la pareja. No es necesario decir las verdades de una manera violeta. Siempre es mucho mejor la ironía fina o la simpatía.

Trabajo: Podrás organizar todo de una manera estupenda, si sacas a relucir tu ingenio y tu espíritu amigable. Así que ánimo y lleva a cabo tus planes, con calma, ya que en este día tendrás muchos cambios de carácter.

Cambios: Tu forma de pensar está cambiando y te apetece profundizar en el conocimiento de tu verdadera personalidad. Y también en lo que significa la vida. En fin en cuestiones filosóficas y espirituales.

LIBRA

Hoy es un día en el que lo que sentirás será un gran bloqueo emocional. Llevas días dando vueltas a ciertos asuntos. Y para salir de ellos lo mejor es que digas lo que piensas sobre todos los temas; eso sí, hazlo de una manera tranquila y con tu humor mágico, porque si no será contraproducente y parecerá que estás regañando a los demás.

Amor: En tu vida necesitas hoy libertad de acción. Tendrás tendencias amorosas. Y también te gustaría poder contactar con tus amistades de una manera en la que te sientas que te acompañan y que te comprenden.

Trabajo: Es el momento de asumir cargas de mayor responsabilidad. Y para ello no es necesario que todo lo realices tú. Podrás delegar funciones si te apetece. Así que organiza todo a tu gusto.

Cambios: Los que más se notarán serán en la esfera económica. Y es muy importante mantenerlos porque ello conlleva que todo lo podrás realizar con mayor acierto y menos complicaciones. Tendrás mayor diplomacia y cooperación en tus acciones más complicadas.

ESCORPIO

Hoy sentirás que no te gusta hablar de los planes que tienes y que a veces, te los guardas solamente para ti. Eso no está bien, porque eres como una bomba a punto de explotar. Deberás soltar poco a poco todos esos secretos para tener una vida más sencilla y menos tensa. Disfruta más de la vida y de tus momentos de relax.

Amor: Tendrás bastante tensión emocional tanto personal como en tus relaciones; lo que debilita tu sistema inmune. Tendrás que actuar con mayor distensión en todo momento y con todas las personas.

Trabajo: Todo lo realizarás hoy con bastante paciencia. En asuntos de profesión si serás una persona más calmada. Y sabrás actuar con serenidad y tranquilidad. Evita querer terminar todo lo de hoy y lo de mañana. Vete a tu ritmo.

Cambios: No es bueno que te sientas con tensiones para terminar todas tus acciones hoy. Mañana será otro día y podrás continuar tus ocupaciones. Tu responsabilidad ocupará un lugar muy importante en este día.

SAGITARIO

Hoy es un día en el que tendrás que solucionar la forma en la que te relacionas con los demás. Especialmente con las mujeres. Tendrás que ser una persona más cálida y más amorosa y todo esto te ayudará a saber cómo eres y que es lo que tienes que descartar de tu vida, para poder evolucionar y sentir mayor satisfacción.

Amor: Tienes que aprender lo que es el verdadero significado del amor. Porque a veces te confundes y no sabes que lo que buscas en otra persona, tienes que desarrollarlo tú, porque lo tienes en falta.

Trabajo: Tienes que aprender a manejarte en situaciones de tensión y evitar alborotarte. Porque la vida te pide calma y que sueltes tu vitalidad poco a poco, sin avasallar a los demás.

Cambios: Todo lo que tienes pendiente de solucionar será importante que te lo quites de encima, porque así desaparecerán muchas cargas y tensiones que ahora tienes. Te costará un poco más que otros días solucionar ciertos asuntos.

CAPRICORNIO

Hoy tu forma de brillar ante los demás, hará que seas una persona caritativa y que les ayudes en sus problemas tanto emotivos como materiales. Tienes personas cercanas que están atravesando por malos momentos, así que ponte al servicio de ellos y saca tu lado más altruista para que los beneficies y te sientas con mayor plenitud.

Amor: Hoy podrás tener contactos y flechazos rápidos. Y las conversaciones serán muy interesantes. Tal vez hagas amistades que serán muy beneficiosas para ti. Así que presta atención.

Trabajo: Deberás emplearte a fondo en tu implicación y en tu forma de ser agradable. Ya que los demás verán todo lo positivo que hay en ti. Y te sentirás que te reciben más calurosamente.

Cambios: Tus proyectos tendrán que ser bien ideados y planeados. Así que pon a trabajar tu lógica y verás como todo podrás salir adelante. Tu buen ánimo e ingenio te ayudarán.

ACUARIO

Hoy sentirás que necesitas llevar la alegría a los demás. Es como si surgiera de ti una creatividad espontánea que te ayudará a sentirte como hace años. Esto contribuirá a animar tus pensamientos y tus ganas de estar feliz con todas las personas que te rodean. Y contribuirá a que crees un ambiente más armónico y alegre.

Amor: Será un día afortunado para el romance; si todo lo que haces lo realizas con cariño y buenas intenciones. Pero si piensas de forma únicamente personal, no será tan beneficioso. Tú eliges.

Trabajo: Tendrás mucha distensión y una gran originalidad y brillantez de ideas. Lo único que tienes que cultivar es la simpatía y el altruismo. Las iniciativas deberás ser bien estudiadas.

Cambios: Notarás que suceden distintas formas de trabajar. Tal vez alguna sea satisfactoria, y alguna otra no tanto. Pero te acostumbrarás porque todo es para acortar el tiempo del mismo y funcionar más prácticamente.

PISCIS

Hoy necesitas centrarte en la familia y en el hogar. Notarás que tu simpatía hace milagros. Y que siempre necesitas ser el centro de los demás. Eso está bien porque al menos “Manejas el cotarro”. Así que disfruta y organiza todo con tranquilidad y especialmente con armonía. Puede que no todos se sientan en ella; pero al menos la mayoría sí.

Amor: Tus bloqueos emocionales los resolverás dando más cariño, que si te sientes en plan estático. Es un día para ser una persona original y creativa. Y para dar mucho cariño y afecto a todos.

Trabajo: Tienes que emplearte a fondo sin tensiones y sin tener en cuenta si las cuentas están compensadas o no. Porque de esta manera lo único que conseguirás será estar con una gran carga emocional.

Cambios: Tendrás momentos en los que te sentirás un poco fuera de onda o como si te descabalaran. Para ello deberás poner calma y mucha intuición en todo lo que realices.

Predicciones numerológicas del día

Deberás conseguir que este día sea adecuado para ser una persona cariñosa y además efectiva en las finanzas. Es un momento para asuntos financieros de importancia y para manear con cama el patrimonio familiar.

El color del día es el rosa, que te da ayudará a recibir todo lo que has dado con anterioridad ya sea más o menos afortunado.

Deberás mantener la tranquilidad porque este día tiene mucha fuerza y combina los colores: violeta, rosa fucsia y el rosa.

Se están moviendo principalmente las energías de fuego y de fuego y los de aire. Lo que significa que afectará más a los signos de: Aries, Leo, Sagitario y también Tauro, Capricornio y Virgo. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar los efectos inarmónicos utiliza el color violeta y el dorado.

Mensaje: Será un día afortunado para llevar a cabo negociaciones importantes de tu patrimonio y de tus inversiones.

Atención: Deberás iniciar todo lo que tenías pensado hace tiempo y además tendrás mucho poder para todo ello, porque te acompaña la buena fortuna que te has labrado con anterioridad.

ARIES: Hay notarás que tu vida cambia completamente y que tus actuaciones del pasado te pasan factura hoy. Lo que significa que si has sido una persona altruista y empática, recibirás tu premio. Si no lo has sido, tendrás algún problemilla que solventar.

TAURO: Es un día para ser una persona muy humanitaria y para estar pendiente de ayudar a los demás. Notarás que todo fluye de una manera muy especial y que tienes la capacidad de que la fortuna te acompañe. Pero debes evitar solamente hacerlo por ti. Es un día para estar al servicio de otras personas que te necesitan.

GÉMINIS: Hoy es un día en el que tu energía será muy fuerte y muy movida. Tendrás ganas de agilizar todo. Pero debes comenzar poco a poco, sino te alborotarás, y al final no podrás con todo lo que pretendes. Podrás planificar tus nuevas metas de futuro.

CÁNCER: Notarás que tu percepción estará muy desarrollada y que lo que realices será muy bien recibido. Así que aprovecha para iniciar los asuntos que tienes entre manos. Ten en cuenta que no debes tener mucho orgullo, sino todo se irá al traste.

LEO: Será un día en el que verás que tienes que mantener mucha comunicación con los demás. Y que tendrás que moverte a distintos lugares. Deberás mantener la calma y los nervios. Si tienes mascotas, cuídalas con atención.

VIRGO: Es un día para dedicarlo a poner en orden la economía. Y también para cuidar de la salud y de la alimentación. Probablemente todo será un poco más lento que otras veces. Pero así podrás recapacitar con calma.

LIBRA: Es un día muy cambiante y con mucho movimiento. Será afortunado para el amor, si eres una persona cariñosa y romántica. Y además es ideal para realizar actividades que te gusten y para divertirte y dar mucho amor.

ESCORPIO: Es importante que mantengas el equilibrio y la armonía, no solamente en tu personalidad, sino en todo el entorno en el que te mueves. Deberás actuar como una persona que protege a los demás.

SAGITARIO: Sentirás que necesitas mayor tranquilidad y tener un día sabático, de descanso y relax. Y para ello realiza actividades tranquilas como leer o pasear tranquilamente en un ambiente idílico.

CAPRICORNIO: Es un buen día para ocuparte de las finanzas y del patrimonio. Notarás que todo viaja a velocidad de vértigo; por eso deberás ser una persona calmada y tranquila.

ACUARIO: Estás en el final de un ciclo, y para ello tendrás que hacer balance de lo que la vida te ha dado y de lo que tienes que desprenderte porque ya no te sirve. Podrás ayudar a muchas personas que están a tu alrededor y que esperan tu consejo.

PISCIS: Hoy comienzas una nueva y una interesante apertura al mundo; y esto es importante para planificar con cabeza y calma todo lo que vas a iniciar. Pero para ello deberás evitar las tensiones y el nerviosismo.

Personajes españoles que cumplen años hoy, 7 de octubre

1946: Juan José Tamayo, teólogo.

Juan José Tamayo, teólogo. 1957: Jesús Candelas, entrenador de fútbol sala español.

Jesús Candelas, entrenador de fútbol sala español. 1962: Teo Cardalda, músico, de las bandas Golpes Bajos y Cómplices.

Teo Cardalda, músico, de las bandas Golpes Bajos y Cómplices. 1969: Javier Álvarez, cantautor y compositor.

Javier Álvarez, cantautor y compositor. 1971: Ismael Urzaiz, futbolista.

Hechos históricos de España en un 7 de octubre