Horóscopo para septiembre 2020 Aries: trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

TÓNICA GENERAL: Lo principal este mes será que actúes en asuntos que estén relacionados con las diversiones y con todos los aspectos lúdicos de la vida, ya sean relaciones sociales o personales. Podrás utilizar tu creatividad al máximo, en lo que quieras.

Tu energía estará contenida intentando conocerte mejor y sacar de ti la mayor capacidad de frutos, mostrando tu verdadero talento.

Te ocuparás con rapidez de asuntos financieros, que estarán en auge porque están tus astros favorecidos. Y los cambios que realices serán fructíferos.

En cuanto a tus relaciones con los demás serán amigables y muy satisfactorias. Aprovecha para llegar a acuerdos benéficos para todos.

Donde tienes que marcar tu destino y brillar será en tu vida creativa y en tu mente genial, Ya que conjuntamente te ayudarán a lograr que tu forma de mostrar tu trabajo distienda y divierta a los demás.

Tu fortuna te acompañará en viajes y en todo lo que puedas ponerte al día, en cuanto a formas de comunicación y de expansión.

En tu profesión será muy interesante todo lo que realices con mujeres, ya que tienes todo apuntando a una dirección, en especial.

Con trabajo, profundidad y dinamismo podrás llevar a cabo todos los planes que te propongas.

Tu personalidad necesita que te conozcas más interiormente. Y que accedas a esa parte oculta que te daría más capacidades para poder mostrar tu vitalidad y tu gran creatividad.

MEJORES MOMENTOS: El día 4 tu energía estará a tope y podrás realizar todo lo que te propongas; así que aprovecha. El día 5 tu vitalidad te ayudará en todo lo que tengas proyectado así que toma las riendas y no las sueltes.

DIFICULTADES: El día 15 deberás tener mucho cuidado con tus expresiones para evitar malentendidos. Y además tu energía estará al máximo y te costará sujetarla. Ten cuidado el día 18 para no pasarte en tus contestaciones y expresiones verbales y no verbales. El día 27 alguien de tu pasado podría darte algún quebradero de cabeza. Calma y no te preocupes. Hay que usar el pragmatismo.

ESPECIAL DEDICACIÓN: Tendrás un mes en el que lo más indicado será prestar atención a la familia y a los asuntos domésticos y hogareños. Tal vez una reforma. Deberás ocuparte de todo con calma

ATENCIÓN: Descansa un poco de tu labor profesional; al menos quítate los problemas de tu cabeza y distiéndete totalmente. Y olvídate de llevar una vida social muy exhaustiva. Descansa.

MENSAJE: Es un mes en el cual deberás lograr esa estabilidad completa, que a veces se te resiste. También deberías ocuparte de tu salud y de tu alimentación, porque las dos van unidas. Y por supuesto lo más importante es organizar tu agenda económica.

LECCIONES: Es importante que aprendas a brillar y a destacar entre los demás, de una manera más marcada. Ya que ha llegado el momento de dar “El do de pecho”. Tú lo sabes, así que “Animo y a por ello”.

