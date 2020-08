Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 17 al 23 de agosto

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 17, necesitas sentirte libre e ir a tu aire. No quieres imposiciones y prefieres actuar por tu cuenta y riesgo. Pero no olvides que para eso debes tener confianza y seguridad absoluta en tus capacidades y en la manera de realizar todo. Tu gran genialidad te ayudará también. El martes 18, hoy notarás que todo lo que realizas proyectando tus bases estabilizadoras, será correspondido porque tienes un gran ingenio en el día de hoy; y eso será rentable a corto y a largo plazo. Solamente tienes que dejarte llevar por tu buen corazón y por la sintonía que mantienes con los demás a tu alrededor.

El miércoles 19, hoy tendrás la capacidad de poder llevar a cabo tus sueños y de resolver todos esos asuntos pendientes que tenías desde hace tiempo. Tu fortuna y la actitud propia ante los hechos se presentará de forma, animada, sensible y muy inspiradora. Lo que aderezado con la fortaleza y tu propia forma de destacar te ayudarán mucho en todo lo que tengas que realizar. El jueves 20, hoy necesitas mediar por personas que necesitan de tu ayuda. Y tu sensibilidad y agilidad mental, te darán la respuesta correcta sobre la manera en la que tienes que reaccionar en cada caso. Te sentirás que te guían en todo momento por una fuerza interna muy fácil de entender y de seguir.

El viernes 21, los sueños que tienes para realizar más adelante debes basarlo en realidades tangibles. No puedes dejarte llevar por ideas que no están comprobadas o que no están estudiadas al detalle. Así que si quieres poner en práctica todo eso que tienes en mente, deberás trabajarlo con más constancia y con mucho pragmatismo. El sábado 22, necesitas que la inspiración y la alegría y el optimismo entren en tu vida; pero de una forma plena. Porque solamente de esa forma serás capaz de lograr sentirte con éxtasis. Y esto a la vez conseguirá grandes logros en tu vida, que no creías posibles; pero que hoy verás que si lo eran. Y el domingo 23, es un día en el que deberías realizar todo lo que más te gusta y lo que te hace feliz. Así que descansa, relájate y realiza actividades que te hagan sentir plenitud y satisfacción.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Libra. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.