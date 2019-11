Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 11 al 17 de noviembre

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 11, lunes, la llave y tu fuerza están en la originalidad; la puedes emplear en todas tus acciones o con las personas con las que te cruces. Déjate llevar por tu corazón y recibirás en cada momento: la vida, el presente.

El martes 12, es un día en el tratarás mejor con mujeres. Pon tu atención en el lenguaje corporal, ya que lo indica todo. Tu intuición evitará algún que otro malentendido. Si pones el corazón como marcador lograrás no decir inconvenientes. La vida es corta; disfruta.

El miércoles 13, tienes ganas de preparar un viajecito a algún lugar que te encanta. Pero antes deberás decidir si los realizas para descansar o para disfrutar “A tope”, y especialmente si quieres estar en soledad o con compañía. Decídete con la seguridad de que escogerás lo correcto y lo mejor para ti.

El jueves 14, deberías valorar todo lo que te ha dado la vida: tus cualidades, tu belleza. También podrás celebrar con alegría, que has podido esparcir tu cariño por todos los lugares en los que has estado y con las personas que has conocido. El viernes 15, tu sensibilidad estará a flor de piel. Pero gracias a las buenas amistades que tienes podrán echarte una mano para que te sientas mejor. Realmente sabes que siempre están ahí.

El sábado 16, podrás resolver asuntos del trabajo y económicos de interés principal. Tendrás mucha inspiración para saber que decisiones tomar. Estás de suerte. Y el domingo es un día en el que tendrás que usar tu experiencia para solucionar ciertos asuntos que necesitas zanjar de una vez por todas; y que llevan mucho tiempo esperando.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Libra.