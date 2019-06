Horóscopo semanal Cáncer: amor, dinero y trabajo del 10 al 16 de junio

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El 10 notarás que tu mundo emocional está muy abierto a todo lo que recibirás de los demás. Por ello es aconsejable que lo razones, para que no te afecte tanto. Profesionalmente será un día en el que estarás muy centrado para sacar el máximo rendimiento.

El martes estarás con mucha creatividad y desplegarás cariño, a todos, especialmente a tu familia. Podría surgir una persona “especial” así que atención. El día 12 notarás que tienes más comunicación con mujeres y tendrás una gran sensibilidad que deberías equilibrar para que no te desborde.

El día 13 notarás que estás más en armonía y que tal vez encuentres a una persona “especial”. Tendrás un gran poder de atracción con las amistades. El día 14 tendrás que enfrentarte a asuntos de tu vida que has dejado atrás y que no has resuelto porque no te atrevías.

Es hora de mirarlos de frente y de resolverlos. Tu capacidad de razonar esta en equilibrio con tus sentimientos y esto te ayudará a poder compaginar tu saber y poder realizar todo más deprisa y mejor. El sábado será un día en el que las emociones se desbordarán pero serán profundas y el domingo será un día ideal para reuniones lúdicas al aire libre.

