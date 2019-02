Qué pasó hoy, 9 de febrero: los Beatles dan su primer concierto, en The Cavern, y otras efemérides

- 1881 Fallece en San Petesburgo el escritor Fiodor Dostoievsky, uno de los más influyentes de la literatura universal. Destacan entre sus obras Crimen y castigo y El jugador.

- 1940 Nace el escritor John Maxwell Coetzee en Sudáfrica. Gracias a sus novelas, en las que explora la parte negativa del racismo, ganará el Premio Nobel de Literatura en 2003

- 1946 La Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 32 con la que condena el régimen de Franco en España y prohíbe su ingreso en la organización. Sin embargo, España entrará en 1955.

- 1950 El senador estadounidense McCarthy pronuncia un discurso en el que asegura tener nombres de comunistas que trabajan en el Estado. Comienza la caza de brujas.

- 1961 Unos todavía desconocidos The Beatles dan su primer concierto en el bar The Cavern. Ringo Starr todavía no está en la batería, entraría más tarde a sustituir a Pete Best.

- 1978 La poetisa Carmen Conde es nombrada la primera mujer académica de la Real Academia Española. Perteneció a la generación poética del 27.

- 1990 Comienzan en Alemania las obras de derribo del principal símbolo del telón de acero: el Muro de Berlín.

- 1998 El Gobierno de España autoriza a Estados Unidos a usar la base de Morón de la Frontera en caso de ataque contra Irak. La guerra no estallaría hasta 2003.

- 2006 El Congreso de los Diputados de España aprueba la reforma del estatuto valenciano bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.